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Очистка прутка от окалины, ржавчины, 3д принтера через КС/УГОП
1 Марта 2022
Теги: ПДД

Комплексные установки для гидроабразивной чистки и получения наивысших параметров качества очистки
Использование профессионального оборудования для очистки прутка, проволоки, калиброванного сортопрокатка регламентировано стандартами и требует качественного удаления старых следов смази, шероховатостей. Современная и полнокомплектная установка гидроабразивной очистки прутка, проволоки, калиброванного сортопроката, фасонных профилей  КС/УГОП изготавливается профессиональной компанией ООО «Гидроабразив». Предназначена установка для выполнения гидроабразивной очистки и получения наивысших параметров качества чистоты Sa3. Оборудование является экологически безопасным и не образует пыли, вредных токсичных газов.

Особенности процесса работы и эксплуатации установки КС/УГОП заключаются в следующих факторах:

  • - материал для обработки помещают через внешние механизмы в камеру для очистки;
  • - в камере удалится остатки старых смазочных материалов, окалины;
  • - также в закрытой камерной системе происходит промывка и обдувка;
  • - программирование задается отдельно, оператору не требуется открывать отсеки и выполнять настройку.

Удобство использования оборудования КС/УГОП  основано на возможности встраивания в линии волочения и синхронизации с дополнительным оборудованием. Камера позволяет получить необходимую степень очистки Sa3? Что формирует оптимальную шероховатость и красивый легкий блеск. На поверхности нет наплывов, торчащих остатков металла или коробления. В процессе чистки также устраняются риски и пятна, а металл становится более устойчивым к коррозии и образованию ржавчины.

Какие металлические  изделия можно чистить в установке КС/УГОП?

Использование камеры и всех стадий очистки металла необходимо для прутков в пачках с диаметром от 4 до 60 мм. Длина прутков может варьироваться от 1 до 6 метров. При этом изделия могут иметь отклонения от прямолинейности не больше 1 см. Применение установок возможно для проволок в бухтах с диаметром от 1 до 17 мм и длиной от 1 до 200 м.

По состоянию материала после определённой стадии, например ковки или прокатки, необходимо проводить чистку для придания ровной поверхности и обеспечения стандартов перед следующими работами. Установка КС/УГОП используется для материала с разной поверхностью, например с наличием механической обработки или окисной пленки. Также после определённых производственных стадий, в том числе после горячей деформации, металл допускается помещать в камеру для гидроабразивной чистки.

константин

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