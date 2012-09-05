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Очистка контактов
23 Июня 2023
Теги: авто

При очистке контактов необходимо удалять выступ (нарост), обычно образующийся на подвижном контакте (молоточке). Стремиться полностью выводить раковину на поверхности неподвижного контакта не следует, так как она не оказывает существенного влияния на действие прерывателя; в то же время ее удаление требует снятия с поверхности контакта значительного слоя металла.

Для удаления частиц абразивного порошка, остающихся на контактах после очистки, их протирают чистой тряпкой, смоченной бензином, или пропускают между ними полоску бумаги.

Рабочую поверхность кулачка прерывателя протирают масляной тряпкой. Валик прерывателя смазывают, подвертывая на 1,5—2 оборота колпачковую масленку на его корпусе. Шариковый подшипник диска прерывателя смазывают маслом для двигателя. Несколькими каплями этого же масла пропитывают войлочный фитиль, помещенный в центральном отверстии кулачка.

После сборки прерывателя-распределителя проверяют крепление и состояние изоляции присоединенных к нему проводов низкого и высокого напряжения.


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