Обзор Cadillac CT6

2018 год для концерна General Motors, а именно – для его премиального подразделения, ознаменован выдающимся событием – возобновлением выпуска топовой модели линейки Кадиллак СТ6. Это чистое воплощение роскоши и автомобильного шика в габаритном американском седане представительского класса. Вернувшись на Олимп, он сразу затмил своих конкурентов – BMW 7-Series, Mercedes-Benz S-Class и Audi A8 роскошным внешним видом, кроме того Cadillac CT6 от перечисленных японских и немецких авто отличает больший размер при меньшем весе.





Характеристики Cadillac CT6

Полноразмерный и полноприводный седан – далеко не часто встретишь на российских дорогах. А если при этом он оформлен в лучших традициях представительских авто от GM, внимание такому породистому красавцу – обеспечено.

Оформление фронтальной части сразу выдает принадлежность к элитарному семейству Кадиллаков – чуть угловатая массивная решетка, а потрясающая форма головной оптики и новых воздухозаборников делают образ более ярким и эмоциональным. Сразу отметим, что осветительное оборудование штатно идет биксеноновое, хотя цена СТ6 недвусмысленно намекает и на другие «привилегии».

Отделка салона выполнена в лучших традициях представительских авто – натуральная кожа, в том числе перфорированная, алькантара, карбон, древесина ценных пород, немного матового алюминия и карбон. Все дорого, красиво, очень комфортно. Сидения с опциями подогрева/вентиляции, массажа, электрорегулировки.

Автомобиль оснащается силовым агрегатом в 3,6 литра, выдающим 337 л.с. мощности. Любите наслаждаться скоростью, сидя в шикарном авто? Cadillac CT6 – подойдет для этого как нельзя лучше.





Где купить Cadillac CT6?

В автосалонах группы компаний FAVORIT MOTORS представлены все доступные российскому покупателю комплектации представительского седана. У нас можно на дилерских условиях купить Cadillac CT6 в Москве, в том числе воспользовавшись программами кредитования или обмена автомобилей по схеме Trade-In.

Преимущества сотрудничества с нашими салонами:

Будучи официальным дилером люксового подразделения General Motors в Москве, мы обеспечиваем выполнение гарантийных обязательств производителя.

Все автомобили имеются в наличии, в различных комплектация и цветовых решениях, а значит, вы сможете выбрать идеальное авто бизнес-класса.

У нас цена Сadillac CT6 является дилерской, а значит, это самое выгодное предложение на первичном рынке элитных авто.

Мы знаем, насколько вам хочется стать обладателем премиального седана! Скорость оформления сделки купли-продажи – минимальна.

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