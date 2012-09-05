Содержание:

Перспективы на будущее и немного истории Что появилось нового? Какие предлагаются моторы и новшества? Стиль и лаконичность интерьера

Grand Cherokee серии WK2 – одна из лучших моделей производителя. В этом году ей будет уже более 12 лет. Немалая по продолжительности карьера автомобиля. Далеко не все способны похвастаться таким долгожителем на рынке, а эксперты уверены, что это далеко еще не все. Как минимум, еще год производство будет продолжено. Об этом говорит новая модификация WL, т.к. она не является альтернативой предыдущей, лишь дополняет существующий модельный ряд.





Перспективы на будущее и немного истории

Благодаря приставке L мы можем понимать, что нам представлена удлиненная версия. Соответственно, в салоне расположено три ряда сидений. Это во многом обусловлено тем что американские автолюбители в большинстве своем предпочитают трехрядные салоны. На них в стране приходится более 70% продаж. Автоконцерн Jeep, судя по всему, принял решение не упустить свой шанс в этой нише. Поэтому мы и смогли увидеть такой семейный автомобиль. Появление на рынке укороченной двухрядной модели ожидается приблизительно через год. Многие автолюбители уже с предвкушением ожидают этого.

Следует отметить, что предыдущий опыт в данном направлении сложно назвать для компании удачным. Дебют Jeep Commander состоялся в 2005 году. Однако, интерес покупателей слишком быстро угас, что привело к прекращению производства уже через пять лет. Основными причинами этого стали:

номинальность третьего ряда;

не комфортная система трансформации сидений;

дешевая отделка салона.

Создатели «Гранд Чероки Л» постарались в полной мере учесть допущенные недочеты и не допустить их вновь.

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Что появилось нового?

Новое поколение распрощалось с немецкими корнями. Несмотря, что разработки отказались от платформы Мерседес, они вовсе не проиграли. Эксперты в результате таких изменений смогли оценить по достоинству расширение сферы использования алюминия. Обновленная электроника и системы безопасности также относятся к преимуществам модели.

Опционная пневмоподвеска Quadra-Lift и амортизаторы Grand Cherokee гарантируют высокую проходимость и устойчивость на трассе. В стандартном положении клиренс составляет 212 мм, что на 5 мм больше в сравнении с предшественником. Если впереди бездорожье, дорожный просвет можно увеличить до 227 мм, а на парковке уменьшить до 170 мм. Такие качества делают внедорожник еще более привлекательным.

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Какие предлагаются моторы и новшества?

Качественные проверенные американские атмосферники все также предлагаются производителем. Первоначально был заявлен V6 3.6, опционно – V8 5.7. Оба мотора представлены в комплекте с восьмиступенчатой АКП.

Новый Grand Cherokee L стал существенно больше по размерам в сравнении с предшественником. Длина внедорожника увеличилась до 5204 мм, колесная база – до 3091. Ширина и высота также стали больше, но не так существенно. Новинка предполагает использование колес диаметром до 21 дюйма, а прежняя версия предполагала максимум до 20 дюймов. Использование диодной светотехники является еще одним преимуществом. В новинке увеличился угол выезда с 25.7 градусов до 30.1.

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Стиль и лаконичность интерьера

Внутреннее пространство преобразилось в соответствии с духом времени. Все приборы стали виртуальными и отображаются на дисплее, диагональ которого составляет 10,25 дюйма. В автомобиле присутствует и проекционный дисплей. Вращающаяся шайба выступает в роли рычага управления коробкой передач. В соответствии с комплектацией медиасистема обладает тачскрином 10.1 или 8.4 дюйма.

Проектировщики предусмотрели Wi-Fi, и поддержку беспроводных протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Несмотря на все усовершенствования, блок управления климат-контролем остался аналоговым. В нем присутствуют обычные кнопки, несколько вращающихся и качающихся клавиш. Данное решение является интересным с точки зрения сохранения аутентичности.

В новинке предлагается два варианта комплектации салона. В нем может быть находиться шесть или семь мест. USB-разъемы в количестве 12 штук находятся внутри в разных местах. Если третий ряд разложен, объем багажника составляет 484 литра, при сложенных сиденьях – 1328 литра.

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