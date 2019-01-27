Какие казино онлайн в Украине самые популярные? На этот вопрос не так легко ответить. Так как на территории страны не действует закон, который регулирует гемблинг в интернете, это дает зеленый свет всем операторам, включая недобросовестных владельцев игорного бизнеса. Но несмотря на этот момент, можно выделить топ лучших казино, которые максимально адаптировали свой продукт под украинского пользователя.

Самые главные критерии для такого списка – это лицензия, возможность получать бонусы и делать ставки в родной валюте, широкий ассортимент разрешенных игр, оперативный и русскоязычный саппорт, а также актуальные платежные системы.

Рассмотрим каждый из критериев более детально, чтобы в будущем у вас не возникало вопросов по поводу выбора лучшего азартного заведения.





Лицензия и игры

Топ онлайн казино* обязательно должны иметь лицензию на предоставление азартных услуг. Она может быть выдана органами Кюрасао, Мальты, Великобритании, Коста-Рики или любой другой юрисдикцией, которая имеет возможность выдавать подобные разрешения. Актуальная лицензия – эта гарантия того, что при спорных моментах вы имеете полное право обращаться в арбитраж и требовать справедливого рассмотрения дела.

Теперь, что касается игр. Топ казино Украины предлагают своим клиентам широкий выбор азартных развлечений. Как правило, это минимум 1,000 + игровых автоматов и 400 + настольных игр. Естественно, самые лучшие залы имеют в своем лобби столы с живыми дилерами. Наземные игорные заведения в Украине запрещены, поэтому Live-casino очень важно для игроков.

Ставки и платежные системы

Онлайн казино на деньги всегда имеет широкий выбор платежных систем, которые бы удовлетворили потребности клиентов из различных территорий. Это обязательно должны быть банковские карты, переводы, мобильный банкинг, а также электронные кошельки. Самые лучшие украинские игорные заведения предлагают также пополнить счет с помощью мобильного оператора. Это отличный вариант для тех, кто не так часто играет и не хочет привязывать свои карты.

Возможность делать ставки в гривнах – еще один важный критерий для лучшего казино на реальные деньги в Украине. Так можно избежать двойной конвертации при депозите и кэшауте, точно рассчитать сумму бонуса и вообще не обращать внимания на курс валют, который не так стабилен в последнее время.





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Чтобы упростить задачу гемблерам, мы проверили сотни азартных заведений и составили рейтинг онлайн казино, которые максимально подходят для украинских игроков. Каждое из них отвечает вышеуказанным параметрам. После детального изучения мы составили не только рейтинг, но и дали рецензию на каждое из них.

Потратив всего пару минут своего времени на прочтение обзора, вы будете знать: какие бонусы и игры предлагает сайт, какие лимиты, платежные системы и насколько оперативный саппорт. А кроме того, мы вынесли все важные моменты из правил и условий, которые чаще всего остаются незамеченными пользователем.







