Как начать играть на ПокерСтарс и получить бонусы
Обзор ПокерСтарс о том, как скачать и зарегистрироваться в руме, а также как получить бонусы для новичков. Самый известный рум в мире, который имеет ряд преимуществ перед другими клиентами.
Играя с ПокерСтарс вы получите:
- Высокий трафик. Популярность рума позволяет найти себе соперников в любое время, попробовать свои силы и выиграть деньги в любом виде покера на множестве турниров.
- Безопасность. За почти 20 лет на рынке ПокерСтарс заслужил репутацию надежного клиента: ваш профиль не взломают, а команда техподдержки всегда поможет с вопросами вывода денег и депозитами.
- Разнообразие транзакций. Вы можете переводить деньги через множество кошельков и приложений без комиссий и дополнительных сервисов.
- Акции и бонусы. На старте вы получите бонус для вложений, а потом благодаря системе лояльности всегда сможете пополнить средства за счет подарков и акций.
- Удобный софт. ПокерСтарс дает возможность установить приложение на ПК и на телефон, сохранив один аккаунт для удобства использования.
- Доступность из любой точки мира. Например, после блокировки рума в России разработчики создали дополнительную версию PokerStars Sochi, поэтому игроки могут продолжать соперничать с основным составом рума без особых препятствий.
- Оперативную службу поддержки. У рума есть техподдержка на русском языке, куда вы можете обратиться по телефону, электронной почте или в чате. Также хорошо отлажена оффлайн работа через вопросы в разделе сайта FAQ.
С чего начать игру в ПокерСтарс
ПокерСтарс дает своим пользователям загрузить клиент для ПК и телефона бесплатно и без особых усилий, чтобы ничего не пропустить, следуйте по шагам:
1. На официальном сайте вы увидите кнопку со ссылкой на скачивание «Загрузить и начать играть». Особая забота разработчиков в том, что если вы скачиваете приложение для России, автоматически загрузится PokerStars Sochi. Так вы избежите проблем с блокировками, но получите полноценный ПокерСтарс с международными столами и кассами.
2. При загрузке система сама определит, под какую систему нужен установочный файл. Если у вас возникла проблема с установкой на Андроид, проверьте в настройках, разрешено ли скачивание из неизвестных источников. Если нет –– поставьте галочку «разрешить».
3. При установке скачанного файла вам предложат несколько вариантов для настроек:
a. Язык. При выборе английской версии вы получите доступ к лучшей адаптации дополнительных расширений, при выборе русского языка –– возможность быстрее разобраться с тонкостями рума, если до этого с ним никогда не встречались.
b. Создание ярлыков. Поместите на рабочий стол ярлык программы и так получите быстрый способ начать играть в любых обстоятельствах.
c. Место в памяти устройства. Проверьте, чтобы на телефоне или ПК было достаточно места для постоянного обновления и хранения кэша приложения.
4. После установки введите логин и пароль вашего аккаунта. Используйте один аккаунт для телефона и ПК.
Какие бонусы получают новички
Каждый рум предлагает бонусы для новичков, чтобы быстрее влиться в игру и не вкладывать на старте большие деньги из кармана.
- Миссии в первое время после регистрации. Чтобы получить билеты на турниры в ПокерСтарс вам предложат много вариантов для интеракций. Например, первым заданием станет посмотреть ознакомительное видео и изучать возможности рума. Также предложат на микролимитах отыграть несколько лимитов, зайти во фрирол и другие подобного типа миссии в PokerStars School.
- С первого депозита –– 600 долларов. По промокоду STARS600 можно активировать бонус, который удвоит первый взнос до 600 долларов. Это не мгновенные деньги, их нужно отыграть в течение 90 дней после активации. Получать выигрыши вы сможете частями через баллы и бонусы по 10$ за покупки билетов на турниры и ставки.
- С первого взноса –– 30 долларов. Промокод THIRTY поможет вводе первоначального взноса. Если ваша сумма больше 20 долларов, то вы легко получить подарок в виде билета на турнир или денег. Это хорошее поощрение для новичков: пусть деньги и небольшие, но появляется возможность получить первый безболезненный опыт в турнирах.
Прочитав обзор ПокерСтарс теперь вы можете зарегистрироваться в руме и использовать промокоды для новых игроков.