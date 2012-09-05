Впервые этот автомобиль появился на рынке в 1998 году. С тех пор модель не раз подвергалась довольно серьезным изменениям. Третье поколение Хендай Соната стало отличаться повышенным уровнем комфорта. На фоне относительно небольшой стоимости машины это являлось огромным преимуществом. Она получила оригинальный дизайн, большой и просторный салон и внушительные размеры.

Спустя несколько лет пятое поколение этого автомобиля снова приятно удивило покупателей. В этот раз серьезным изменениям подвергся и дизайн, и салон. Это позволило привлечь внимание и повысить интерес к производителю. С этого момента купить Hyundai желали уже не только за рубежом, но и в России. Дело в том, что новое поколение отличалось более широким багажником, надежностью подвески и кузова, а также более практичным материалом для внутренней отделки салона. Машина стала популярной для более широкого круга покупателей, в число которых теперь вошли и семейные люди с детьми.

Новый Hyundai Sonata стал более безопасным, так как появились специальные так называемые зоны смятия. Они созданы для того, чтобы существенно смягчать силу удара, защищая водителя и пассажиров. Новинкой стала система курсовой устойчивости. Она призвана помогать при прохождении сложных участков пути.





Обзор Хёндай Соната

Современный Hyundai Sonata стал еще более привлекательным с визуальной точки зрения. Теперь он выглядит, откровенно говоря, солидно. Салон остался таким же широким, удобным и вместительным. На заднем сидении вполне могут уместиться сразу трое немаленьких пассажиров. К тому же пол в этом месте практически ровный.





Водительское место

Особого комфорта удалось достичь благодаря электрорегулировке кресла и возможности изменения угла наклона руля. Что касается самой конфигурации сиденья, то она настолько удобна, что почти не требует изменений. Подпоры и подголовник идеально держат форму и отличаются средней жесткостью. Предусмотрена система вентиляции и подогрева.





Пассажирские места

Сиденья имеют рельефный профиль и дополнительное пространство над головой для большего комфорта. Отделка кресел приятная на ощупь. Она довольно практична в использовании и легко очищается от простых загрязнений.





Приборная панель

В обзоре Хендай Соната следует отдельно сказать о приборной панели. Все главные кнопки выведены на центральную консоль. Они довольно широкие и расположены в строгом логическом порядке. Это позволяет водителю безошибочно нажимать нужную, даже не глядя на нее. На панели представлена вся необходимая водителю информация о температуре, уровне топлива и т.д.

На сенсорном мониторе можно просматривать внешние файлы. Подключаться можно благодаря системе Android Auto. Владельцы этого автомобиля отмечают, что на приборном щитке мало, на чем можно акцентировать внимание. И это скорее преимущество, чем недостаток, так как гораздо лучше, когда ничего не отвлекает водителя от дороги.





Двигатель и управление

В обзоре Hyundai Sonata отдельно следует сказать о двигателе. В России автомобиль представлен с двухлитровым и 2,4-литровыми агрегатами семейства Theta II. Каждый из них может работать в сочетании с механической коробкой передач. Владельцы отмечают, что автомобиль разгоняется довольно плавно. Именно поэтому перед тем, как совершать маневр, нужно рассчитывать расстояние и учитывать время, необходимое для разгона.





Багажник

Пространства на 510 литров хватит для перевозки большого количества груза. При необходимости свободное место можно увеличить, если сложить пассажирское сиденье. Единственным минусом можно назвать отсутствие дополнительных приспособлений для крепления поклажи.





Базовая комплектация

Она предполагает наличие системы антиблокировки тормоза. Подушки безопасности имеются спереди и по бокам. В базовой комплектации предусмотрена система стабилизации, благодаря которой автомобиль может легко трогаться на подъеме. Кроме того, она обеспечивает безопасность при экстренном торможении. Амортизаторы в Хендай Соната с изменяемой жесткостью, что позволяет обеспечивать повышенный комфорт на любом дорожном покрытии.





Недостатки

К ним пользователи отнесли маловместительный бардачок, не совсем удачную подсветку приборной панели и низкий потолок для высоких пассажиров. Нашлись и те, кто любит более агрессивную и резкую езду. Для них данный автомобиль оказался слишком плавным.





Вывод

Подводя итоги, следует сказать, что этот автомобиль идеально подходит для российских дорог. Машина отлично себя показала как на городском маршруте, так и на трассе. При этом расход топлива не превышает стандартного. Во время разгона двигатель не «ревет», машина работает относительно тихо. Находиться в салоне комфортно, нет раздражающих звуков даже на высоких скоростях.

В целом автомобиль рассчитан на спокойное и плавное перемещение без резких маневров. Машина создавалась явно с расчетом на соблюдение водителем дистанции и скоростного режима на дороге.

Что касается передвижения за пределами города, то и здесь Хендай Соната показал себя довольно неплохо. Энергоемкая подвеска позволяет спокойно ездить по ухабам, если при этом не пытаться слишком разгоняться. Примечательно то, что даже на плохой дороге автомобиль показал себя хорошо. Во время такой езды не появляется неприятных звуков или скрипов, что говорит о правильной и прочной конструкции кузова.

Машина не требует времени для привыкания к управлению. Она подойдет как для опытных водителей, так и для тех, кто совсем недавно сел за руль.

Что касается стоимости, то она вполне приемлема для седана среднего класса с подобной комплектацией. Это яркий пример хорошего сочетания цены и качества. По сравнению с другими автомобилями той же ценовой категории Хендай Соната имеет ряд преимуществ. К тому же, машина имеет привлекательный дизайн и приятное внешнее и внутреннее оформление.

Качество, стиль, надежность, комфорт, минимум сложной электроники, идеальный баланс и красивый семейный автомобиль – это все Хендай Соната.

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