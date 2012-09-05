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Обзор нового кроссовера Renault Kaptur
26 Января 2018
Теги: Renault Kaptur


Renault Kaptur 2017 - новый стиль и покорение любых дорог

Обновленный Renault Kaptur 2017 года стал еще более эффектным, безопасным и современным городским кроссовером с претензией на повышенную комфортабельность. Яркий и запоминающийся облик автомобиля невозможно спутать с другой моделью, а водители не забудут ощущение мощи и безграничной динамики за рулем Рено Каптур.


Экстерьер

Внешний облик - фирменная составляющая французского кроссовера. Это и мощный бампер, и агрессивная передняя часть, выдающая в модели внедорожный характер, и классическая по форме, но увеличенная в размерах решетка радиатора с огромной эмблемой Рено в середине. Клиренс в 20,5 см дополнительно придает городскому кроссоверу вид мощного внедорожника. Узнать обновленную модель можно и по LED элементам, размещенным в скобах ходовых огней.


Интерьер

В салоне нового Renault Kaptur 2017 предусмотрено всё для безграничного комфорта и удобства как водителя, так и пассажиров. Фирменное рулевое колесо, органично вписанные в центральную консоль элементы управления, 7-дюймовый мультимедийный экран и большое количество ящиков и отсеков для хранения различных предметов - так встречает модель водителя или переднего пассажира на удобных креслах с 3D эффектом и расширенной системой регулировок. На месте остался выдвижной ящик-бардачок, бокс для мелочи рядом с управлением регулировкой спинкой сиденья.

Задние пассажиры, в том числе и высокого роста, не почувствуют никакого дискомфорта при езде на любые расстояния. При этом задний ряд сидений для увеличения пространства можно сдвинуть назад или вперед на 16 см (объем багажника варьируется с 377 до 455 л).


Технические характеристики

Обновленный Renault Kaptur 2017 https://renault-favorit.ru/catalog/new/kaptur/ предлагается с бензиновыми 1,6 и 2,0-литровыми моторами мощностью 114 и 143 л.с соответственно. Первый двигатель комплектуется 5-ступенчатой МКПП, АКПП или вариатором. Продажа данных моделей осуществляется только в переднеприводной версии.

Для более мощного мотора предлагается на выбор 6-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат. Версии с 2-литровым агрегатом можно купить с полным приводом.

Максимальная скорость кроссовера до 185 км/ч, разгон до 100 км/ч - от 10,5 секунды. Расход топлива умеренный - в городе от 8,6 литров.


Комплектации и цены

Новый Рено Каптур можно купить в трех комплектациях на выбор - Life, Drive или Style, подробная информация на сайте https://renault-favorit.ru/catalog/new/kaptur/komplektacii-i-ceny/.

Базовая версия уже включает светодиодные фары, электростеклоподъемники передних и задних дверей, AUX аудиоподготовку, электроподогрев и электропривод зеркал, запуск двигателя со смарт-карты, ABS, ESP, бортовой компьютер, полноразмерное запасное колесо и 2 передние подушки безопасности.

Для версии Drive дополнительно предусмотрен электроподогрев передних сидений, запуск двигателя кнопкой, боковые подушки безопасности, хромированная отделка салона, круиз-контроль, обогрев заднего стекла.

В максимальной комплектации Style автовладельцы получат головную светодиодную оптику, противотуманные фары, навигацию Media NAV, задние парктроники вместе с камерой заднего вида, обогрев лобового стекла.

Стоимость Рено Каптур с младшим мотором - от 849 тыс. руб.


Renault Kaptur Extreme - еще более экстремальный кроссовер для любой дороги

Специальная версия Renault Kaptur Exreme выделяется внешне светодиодной головной оптикой Pure Vision, 17-дюймовыми легкосплавными дисками, двухцветной окраской кузова. Технические характеристики аналогичны Каптур. Продажа Рено Каптур Экстрим в базовой версии стартует с 1 124 990 рублей.

За предоставленные для тест-драйва автомобили благодарим автосалон Renault FAVORIT MOTORS. Купить Рено Каптур Экстрим и Рено Каптур 2017 года вы можете в салоне по адресу Москва, ул. Коптевская, д. 69А, стр. 1. Приезжайте, выбирайте и покупайте свой Каптур - мы ждем вас!


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тут были комменты. RIP!






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