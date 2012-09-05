Двигатель на части автомобилей снизу прикрыт алюминиевым листом, который защищает его от грязи и механических повреждений. Объем V-образного 8-цилиндрового мотора - 4,3 литра. Он имеет центральный впрыск топлива. Мощность - 180 лошадиных сил. Двигатель достаточно низкооборотист и поэтому лучше подходит для спокойного, а не «агрессивного» стиля езды. Ресурс - более 200 километров - говорит о неплохом качестве изготовления этого двигателя. Теперь разберем основные неисправности и причины, которые им предшествуют.

Итак, некачественный бензин. Он приводит к несвоевременному выходу из строя свечей и бензонасоса, из-за этого неважно будет чувствовать себя и система впрыска топлива. По этой причине двигатель иногда начинает неровно работать. Чтобы избежать проблем, рекомендуется заливать бензин марки АИ-95, хотя допускается и 93-й. Через каждые 50 (XX) километров необходимо заменять свечи, высоковольтные провода, бегунок и крышку распределителя. Периодически рекомендуется проводить компьютерную диагностику двигателя, которая включает в себя проверку компрессии в цилиндрах, системы впрыска, работы бензонасоса, величины давления в топливной системе, и затем своевременно устранить выявленные недостатки. Хотите купить мотоцикл? Тогда загляните на аукцион https://motopehota.ru/stat-auction-japan. Здесь представлен широкий модельный ряд техники по самым доступным ценам.

Следует учитывать, что масляный фильтр вынесен отдельно. К нему от двигателя и обратно подведены масляные шланги, которые со временем начинают подтекать. Но все же есть три слабых узла, которые могут потребовать преждевременной замены. Первый - это натяжной ролик ремня двигателя, который может разрушиться в силу своих конструктивных особенностей. Кстати, ремень рекомендуется менять через 70 000 километров пробега. Второй - это генератор. У него может пропасть зарядка. Третий - стартер. Автомобиль начинает плохо заводиться. Если для устранения неисправностей требуется серьезный ремонт, то будет гораздо проще и надежнее заменить вышедший из строя агрегат целиком. Для увеличения срока службы двигателя нужно регулярно проходить ТО, вовремя менять масло, лучше всего через 5 (XX) км (с вязкостью SAE 5 W30).

