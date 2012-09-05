Традиционные наземные казино уже начинают уступать по популярности и многообразии предлагаемых игр виртуальным онлайн казино. Более того, существует и динамично развивается гигантская индустрия игровых компьютерных автоматов (слотов), участники которой ежегодно предлагают игрокам все больше игр с огромными возможностями и степенью сложности. Казино онлайн cdc88uz.com ознакомит вас с наиболее востребованными видами современных игровых автоматов.

Собственно, игровых автоматов существую два основных вида:

Реальные - располагаются на территории (в здании) казино;

Виртуальные – компьютерные программы, имитирующие реальную игру в домашних комфортных условиях на реальные деньги игрока. Более того, онлайн слоты предлагают возможность бесплатной игры, что невозможно в реальных казино.

Второй вид игровых автоматов имеет множество подвидов и классификаций, но полностью воссоздают большинство знакомых классических азартных игр. Самыми известными и востребованными до сих пор остаются барабанные «однорукие бандиты» и их модификации. Виртуальные автоматы технически намного разнообразнее механических:

Современные автоматы имеют на своих барабанах до 100 выигрышных линий;

Тематическое многообразие и графическое оформление игр не поддается статистике, скажем лишь, что новейшие игры на темы голливудских блокбастеров появляются в онлайн казино вместе с премьерой этих фильмов;

Суммы джекпотов далеко не сопоставимы с выигрышами в наземных казино – в онлайн казино каждый может стать миллионером на простом видео слоте.

Наиболее популярными являются слоты:

Классические – имитация одноруких бандитов с фруктовыми символами или 777;

Тематические – игроку предлагается познать вкус приключений или отправиться в путешествия, по пути выполняя некоторые несложные задания.

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И самый главный совет – никогда не ставьте сумму, превышающую вашу реальную финансовую возможность. Помните, что игровые автоматы нельзя рассматривать как заработок, это всего лишь отдых с приятным денежным бонусом.



