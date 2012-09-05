Обзор Lexus LS

Автомобиль Lexus LS — роскошный седан премиум-класса, флагманская модель в линейке знаменитого японского бренда.

Машина выпускается в разных комплектациях, является мощной и динамичной, оснащена обилием электронно-технических систем и отличается максимальным уровнем комфорта.





Экстерьер

В представительском дизайне Лексус LS https://lexus-minsk.by/models/ls/ выделяется оригинальная решетка радиатора, выполненная в форме «песочных часов» и имеющая экстравагантное «переливающееся» исполнение за счет множества пересекающихся хромированных элементов.

Тонкие вытянутые блок-фары дополнены L-образными дневными ходовыми огнями, а увеличенные колесные арки эффектно смотрятся с 19- или 20-дюймовыми литыми дисками (диаметр зависит от комплектации).





Интерьер и комфорт

Салон Lexus LS отличается обилием пространства. Роскошная отделка выполнена с использованием дорогостоящих материалов, включая натуральную кожу, дерево лазерной резки и специальные сорта алюминия. Мягкие, удобные кресла оснащены:

системами вентиляции и подогрева;

электрическими регулировками;

лифтом и системой массажа;

функцией сохранения настроек в памяти.

Мультимедийная система премиум-класса оборудована 12,3-дюймовым дисплеем и люксовой аудиосистемой Mark Levinson, выдающей объемное звучание и способной подавлять посторонние шумы. На лобовом стекле имеется проекционный экран, а задние пассажиры могут пользоваться удобной подставкой для ног.

Автомобиль оснащен климат- и круиз-контролем, обилием средств безопасности и систем помощи водителю (ассистенты выезда с парковки, смены полос, контроля дистанции и др.).





Технические характеристики

Силовой агрегат зависит от версии автомобиля. В любом случае это V-образный 6-цилиндровый бензиновый мотор объемом 3,5 л, предлагаемый в стандартном (315 л. с., версия LS 350) или турбированном (420 л. с., версия LS 500 AWD) варианте исполнения. Они оборудованы системой непосредственного впрыска D-4S, которая способствует экономии топлива.

Автомобиль может иметь задний или полный привод и оснащается 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.





Где купить

Официальный дилер предлагает приобрести Лексус седан https://lexus-minsk.by/models/ в любом варианте исполнения.

Действуют лизинговые предложения и кредитные программы, возможна покупка со сдачей в зачет имеющегося авто по системе trade-in.

Заказывайте тест-драйв, это позволит оценить возможности и преимущества Lexus LS в условиях реальной эксплуатации.



