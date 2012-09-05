Сегодня многих современных людей интересует автомобиль Лада Гранта обзор которого мы произведем в нашей статье. Для того, чтобы каждый потенциальный покупатель смог ознакомиться с его характеристиками, и понять для себя насколько машина будет комфортной при эксплуатации.

Если более подробно рассматривать указанное транспортное средство, тогда можно прийти к выводу, что в кузове седан производитель предоставил в новейшую модель в уникальном семействе транспорта от ведущего изготовителя на мировом рынке. Существующий седан создан на базе уникальной платформы Калина, он выполнен в современном европейском стиле автомобильной моды. Выглядит достаточно привлекательно, и отличается представительским дизайном.

Всё про Лада Гранта характеристики и многое другое, вы сможете узнать на нашем официальном сайте. Так как опытные разработчики внедрили лучшие идеи в усовершенствование транспортного средства. И значительно позаботились о потенциальных покупателей, их индивидуальных пожеланиях, финансовых трудностей и иных других требований.

Если начинать более подробно рассматривать представленную на официальном сайте машину, тогда можно прийти к выводу, что в данной модели изготовитель значительно сократил общее количество деталей кузова и салона для снижения себестоимости. Поэтому данный фактор особенно удивил многих заинтересованных лиц в его приобретении.





Экстерьер и интерьер новейшей модели

Для большинства искренних автолюбителей известно, что новейший стиль в дизайне представленного автомобиля является отличным решением в качестве обновленной радиаторной решетки, которая поддерживается специальным широким молдингом. Не менее важным следует отметить то, что в дизайне авто имеется стильные врезанные фары головной оптики, которые придают ему особого внешнего вида и максимальной представительности в своём классе.

В существующем передке, расположился солидный и массивный бампер, оснащенный двумя противотуманными фарами по краям. Следует отметить то, что дополняется он специальной решеткой воздухообменника. Благодаря чему автомобиль смотрится особенно представительским, и приятно удивляет взоры окружающих людей.

За счёт значительной экономии по наличию деталей, стоимость заметно снижена, что приятно удивляет потенциальных покупателей. Так как данная экономия положительна не только на цене машины, но и на качестве ее сборки. При эффективном сокращении элементов, автомобиль не теряет свою комфортабельность и смотрится максимально презентабельно.

Так как производитель внедрил устранение лишних агрегатов, которые ухудшали бы внешний вид Гранты. Она обзавелась новейшим и усовершенствованным щитком приборов. При этом существует многофункциональный монитор бортового компьютера.

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Водительские сиденья и переднего пассажира довольно удобные и комфортные, за счёт наличия удлиненный подушечки. Если начинать сравнивать машину с Калиной, тогда можно прийти к выводу, что данный автомобиль более комфортен, нежели его предшественник.

В салоне очень просторно, поэтому при перевозке пассажиров у людей не возникнет дискомфорта при езде. Если более подробно рассматривать автомобиль Lada Granta данные которые внедрены производителем, тогда можно прийти к выводу, что он достаточно комфортабелен, надежен и максимально безопасен. Наличие вместительного багажника является основным достоинством авто.

При необходимости открытия крышки багажника можно выполнять дистанционно, путем нажатия кнопки в салоне машины. Наличие специальных резиновых ковриков не портит внешний вид багажника и достаточно удобен на случай транспортировки каких-либо жидкостей.

Она очень удобная в плане перевозки и является достаточно негабаритной машиной, удобной для городской местности. Если более подробно начинать рассматривать в целом экстерьер и интерьер автомобиля, тогда можно прийти к выводу, что он очень удобен при эксплуатации. И является максимально безопасным для повседневной езды как в городской местности, так и за городом.





Двигатель и трансмиссия

Встроенный в авто довольно мощный мотор, наиболее часто применяется в бензиновом производстве, они подразделяются на восьми клапанный и шестнадцати клапанный. Более того специалисты внедрили лучшие идеи производства двигателя, который имеет довольно низкий уровень шума и вибрации. Автомобиль имеет небольшой расход по городу, и, конечно же, трассе, что вполне устраивает владельцев уникальной новинки, выпущенной отечественным автопромом.

Представленный на официальном ресурсе для покупателей усовершенствованный седан, выпускается в 3 модификациях. А именно: стандарт, норма и Люкс. В каждой из них существуют собственные моторы. При необходимости можно подобрать идеально подходящий вариант под собственные требования, предпочтения, и, конечно же, финансовые возможности.

Мы постарались внедрить максимально подробное описание, поэтому надеемся, что читателям будет полезен представленный Лада Гранта обзор. Кроме вышеуказанных факторов следует отметить то, что автомобиль имеет надежную подвеску и удобное рулевое управление, что является немаловажным для большинства современных людей, предпочитающих видеть вокруг себя лишь комфорт, уют и благополучие.

Безопасность машины максимально повышена, так как в ней присутствуют специальные подушки. За счёт чего каждый пассажир и водитель могут не волноваться за сохранность собственной жизни, и, конечно же, здоровья. Так как производитель позаботился о потенциальных покупателях, и внедрил лучшие идеи в изготовление представленного транспортного средства.



