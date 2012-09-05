Основными соперниками i30, которые превзошли его №1 и №2 в 2015 году, являются Mazda3 и Toyota Corolla. Но у i30 не так много на пути прямых дизельных соперников. В топ-спецификации – дизель-версия Mazda3, а Corolla производится только в бензиновой версии. Форд исключил свой дизельный Фокус в 2015-м, а Холден исключил свой дизельный Cruze в том же году. Но всегда есть постоянный французский дизель Peugeot 308, Citroen C4 и немецкий Golf.





Дизайн

В 2015 году обновление Hyundai i30 дало ему небольшую переоснастку, что отразилось в более плоской решетке радиатора и сложной конструкции внутри фар. Ухищренный стайлинг не может скрыть, что i30 начинает устаревать. Тем не менее хорошо выглядит люк, даже лучше, чем у основных конкурентов – Toyota Corolla и Mazda3. Но габариты не такие большие, как у них: 4300 mm длиной, что на 160 mm короче, чем у Mazda, и на 30 мм меньше, чем у Toyota.





Практичность

I30 меньше, чем Corolla и Mazda3, но ее 378-литровый багажник на 14 литров больше, чем у Mazda, и на 98 литров больше, чем у Toyota. Место водителя – вместительное, с удобными сиденьями, хорошо и логически расположенными педалями, все средства управления находятся там, где им и место. Есть два подстаканника на фронтальной панели возле ручного тормоза и два складывающихся подлокотника в задней части.





Двигатель и трансмиссия

1,6-литровый четырехцилиндровый турбо-дизельный двигатель производит почти столько же энергии, как и бензиновый на 100 кВт, но это – 300 нм крутящего момента, что довольно впечатляющее. Крутящий момент – насколько мощна сила, крутящая колеса, и дизельные двигатели производят ее столько, что делают машину мощней на восходящих холмах и при буксировке. Это и является причиной, почему грузовики используют их.



Hyundai сообщает, что тяговое усилие у всех (бензин и дизель) i30s составляет 1300 кг, но дизель должен быть в состоянии буксировать с меньшим усилием. Дизельный i30 может перевозить на 50 кг больше, чем вес максимальной нагрузки бензинового, да и преодолевает холмы гораздо легче.





Функциональность

Стандартные функции – в богатом наборе и неплохи для цены автомобиля с базовой комплектацией. Есть семидюймовый дисплей, задние датчики парктроника, соединенные по Bluetooth, охлаждаемый перчаточный бокс, порт USB и три 12-вольтовых розетки.



В обновлении 2015 года добавили камеру заднего вида и Apple CarPlay в качестве стандартного оборудования. Камера откидывается из-под знака на багажнике и работает хорошо. Apple CarPlay изменит вашу жизнь путем перемещения функций вашего iPhone на экран автомобиля: вы можете прослушивать и диктовать свои текстовые сообщения, использовать свои карты и слушать музыку.

Статья подготовлена по атериалам сайта Top10Reiting



