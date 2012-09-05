Когда перевозка пассажиров имеет приоритетное значение, необходимо позаботиться о приобретении современного микроавтобуса. Прошедший на автосалоне обзор хендай h1 показал, что это элегантное и представительное транспортное средство с комфортным и обширным салоном, целиком соответствующий потребностям шофёра и пассажиров.





Внешний вид

Современный микроавтобус благодаря дизайну внешнего вида, разработанному специалистами южнокорейской компании, никого не оставит равнодушным. И это не удивительно, несмотря на стандартные параметры в своём классе, внешне он сильно отличается от «одноклассников» выпускаемых другими известными автомобильными брендами. Даже когда машина стоит на месте, в ней чувствуется какая-то сила, мощь, которая как только водитель нажмёт на педаль газа, вырвется наружу и умчит своих пассажиров вдаль за горизонт.

Микроавтобус достаточно приемлемо выглядит и в роли семейной машины, и в качестве представительского минивэна компании, поэтому приобрести этот автомобиль довольно выгодно. Солидная внешность с хмурыми фарами, сеткой радиатора спадающей каскадом и выпуклым бампером, мощные очертания с крутым капотом, выпуклыми арками колёс и эффектно смотрящимися штамповками, фундаментальная корма с фонарями в форме многогранников и нескончаемой дверцей багажного отделения. Конечно он не красавчик, однако крайне интересен.





Внутреннее убранство

Продолжаем hyundai h1 обзор с салона этого полюбившегося многим транспортного средства. Специалисты компании создали убранство, которое ничем не уступает салонам передовых легковых машин по степени уюта и стиля.

Чувство простора наступает сразу при посадке. Подумать, что необходимо наклоняться нет никакой надобности. Две большие сдвигающиеся задние двери просто передвигаются вперёд и назад, дозволяя совершать комфортную высадку и посадку, также и в узких дворах. Пассажиры смогут с удобством пристроиться на диванах, оборудованных регулировками спинок. Помимо этого, их допускается передвигать в продольной направленности.

В дизайне внутреннего убранства, хотя и применяются не наиболее дорогостоящие материалы, к выполненной отделке у обладателей этого интересного автомобиля едва ли появятся жалобы. Помимо этого, доставить радость примерной эргономикой и обдуманными стилистическими решениями: значительные, разумно расположенные кнопки управления аудио и климатической системой с раздельными системами климата в задней части салона.

Хорошо читаемые приборы с несложной и не напрягающей взгляд зелёной подсветкой. Кроме того, весьма практичная рукоятка переключения передач, выдвинутая на консоль в центре и пребывающей рядом с ладонью шофёра – всё это без исключения в одинаковой мере свидетельствует о том, что модель машины может побороться за собственных покупателей и заинтересовать тех потребителей, которые давали преимущество иным маркам.

Внутреннее убранство производит хорошее представление кратким и привлекательным оформлением – обычный и многофункциональный приборный щиток, солидное рулевое колесо с четырёхспицевым оформлением на котором размещены дополнительные кнопки управления, симпатичная консоль с магнитолой и инновационной климатической системой. Обстановка машины подкупает обдуманной эргономикой, значительной степенью практичности и качественной реализацией.

Объём поражает большим размахом – в нём имеют все шансы, в одно и то же время, разместиться восемь человек, считая шофера. Впереди расположены комфортабельные кресла с вразумительной поддержкой по бокам и огромным комплектом регулировок, а за ними разместились два полновесных трёхместных дивана.

С практичностью у транспортного средства всё отлично – при полной заполняемости пассажирами багажник имеет размер 850 литров, что абсолютно предостаточно в целях поклажи абсолютно всех пассажиров. Разумеется, в целях загрузки крупногабаритного багажа понадобиться израсходовать достаточно времени и покопаться с вариациями видоизменения расположения заднего дивана. Запасное колесо установлено полноразмерное, а в целях экономии места размещено под полом.





Плюсы транспортного средства

Рассказать все о хендай h1 в одной статье невозможно, но можно сказать одно, главное микроавтобус обладает большим количеством плюсов:

отличная вместимость;

динамика дизельного двигателя;

оптимальный расход топлива;

приемлемая стоимость запчастей;

замечательно идёт по трассе.

И это далеко не полный перечень.





Управление

Невзирая на размеры он довольно лёгок в управлении. К габаритам машины стремительно привыкаешь, а вследствие оптимального диаметра разворота его возможно охарактеризовать достаточно подвижной машиной. На автомагистрали показывает значительную мягкость хода. Разумеется, на улицах города положение несколько меняется. Зоны разбитых дорог он осиливает достаточно трудно, авто существенно трясёт. На поворотах машина с задним приводом предрасположена к излишней поворачиваемости, что благополучно убирается системой курсовой стабилизации. Необходимо особо выделить тормозную систему. Машина, абсолютная масса которого больше 3 т., весьма хорошо реагирует на педаль тормоза.





Предлагаемые моторы

Потенциальным покупателям предлагается в двух дизельных вариациях, которые оснащаются безальтернативным приводом на колёса задней оси:

Базовые модификации оснащаются рядной дизельной 2,5 литровой четвёркой с турбированным наддувом. В связке с шестискоростной механической коробкой передач она даёт авто достигать 170 км/ч;

Более дорогие версии комплектуются дизелем такого же объёма, но оснащённого турбированным компрессором с варьируемой геометрией. Максимальная скорость при таком моторе доходит до 185 км/ч.

В общем, как показывает практика, машина состоит из одних плюсов, а есть ли минусы, покажет многолетняя эксплуатация.

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