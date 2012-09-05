С момента своего запуска в 2015 году, кроссовер Hyundai Greta привлекла внимание автомобилистов по всему миру. По сравнению с предыдущими моделями Хендай, Грета получает визуальное обновление, а также больше возможностей и изменений в механических системах.

Модель доступна доступен с 1,4-литровым дизелем и 1,6 бензиновыми и дизельными двигателями, как с ручными, так и с автоматическими коробками передач. С этим обновлением холдинг Hyundai также сократил количество разных комплектаций с семи до пяти. Цены изменились, но это изменение связанно с добавлением новых функций.





Внешний вид

Обзор Hyundai Greta можно начать с того, что внешняя форма кузова остается той же, но появилось несколько косметических изменений. Спереди установили новую решетку радиатора, которая стала больше, шире и агрессивнее. Своей геометрией решетка заметно вливается в фары.

Фары обладают классическим остроугольно изогнутым дизайном Хендай и оснащены двух функциональными проекционными светодиодами. Световые индикаторы, которые в более ранних автомобилях выглядели как дневные ходовые огни, теперь удалены. Вместо этого новый автомобиль получает правильные светодиодные индикаторы, окружающие противотуманные фары в нижней части рестайлингового бампера, и их форма в виде буквы «C» выглядит очень эстетично. Добавляя к автомобилю внедорожные качества, Hyundai также увеличил размеры пластин обтекателя как спереди, так и сзади.

Единственное примечательное изменение профиля — новый дизайн 17-дюймовых легкосплавных колес. Сплавы с хромированным покрытием выглядят более солидно. В задней части машины не так много нового. Задние фонари получили небольшое скругление формы, а бампер также получил более остроугольную и агрессивную форму. В общей сложности имеется семь вариантов лакокрасочного покрытия с двумя дополнительными двух тональными схемами для отделки салона.





Обстановка внутри машины

Hyundai не внес существенных изменений в кабину, приборная панель имеет стандартный дизайн, выполненный в минимализме. Это аккуратное, хорошо собранное и удобное для водителя пространство, но пассажиры сзади не получают такой же хороший обзор, какой можно было бы ожидать от кроссовера. С точки зрения комфорта передвижения относительно низкая посадка и высокая оконная линия являются минусами этого автомобиля.

Нововведением в последней версии Греты является электрически регулируемый люк и сидение водителя, круиз-контроль, зарядка беспроводного телефона и автоматическое затемнение внутреннего зеркала заднего вида. И также есть смарт-брелок, который позволяет вам блокировать / разблокировать двери без необходимости использования физического ключа.

Брелок также обладает функционалом фитнес-контроллера который подсчитывает, количество калорий и шагов, поэтому у вас больше оснований держать его при себе. Кроме того, новая технология подключения приложений Autolink от Hyundai позволяет отслеживать модели движения, проверять состояние автомобиля, получать помощь на дороге и делать запрос на обслуживание.

Кроме того, была переработана сенсорная информационно развлекательная система и обновлено программное обеспечение до новой версии Verna. Информационно развлекательный блок чрезвычайно удобен для пользователей и работает с Android Auto и Apple CarPlay.

Что касается безопасности, то ABS и двойные передние подушки безопасности являются стандартными, в то время как верхняя часть салона позволяет получить боковые подушки безопасности и электронный контроль устойчивости. Удивительно, но запасное колесо, которое раньше было изготовлено из сплава, теперь стало полностью стальным колесом.





Ходовые характеристики Хендай Грета

В обновленный Hyundai с моделью Greta были минимальные механические изменения. 1,6-литровый дизельный двигатель демонстрирует большую экономичность и приемлемую мощность. Показатели максимальной мощности и крутящего момента на 126 л. с. и 260 Нм остаются неизменными, но Hyundai расширила крутящий момент, при этом максимальный крутящий момент теперь составляет 1500-3000 об / мин, а не 1900-2,750 об / мин., как было ранее.

Как и прежде, дизельный двигатель работает тихо, а уровень экономии впечатляет. Начните передвигаться по городу, и вы заметите, что даже ниже 1,700 оборота в минуту автомобиль начинает демонстрировать хорошее ускорение. Движущая способность немного лучше, чем раньше, и даже при низких оборотах двигатель не чувствует себя мертвым, при этом подача питания линейна до тех пор, пока турбина не начнет работать.

Вы можете получить более высокую передачу при относительно низких оборотах двигателя. Сильный среднемагистральный двигатель позволяет значительно проще сделать обгон в городе и на высоких скоростях движения. Шестиступенчатая коробка передач приятна, а сцепление мягкое. Однако педаль имеет длинное движение, которое может вызвать небольшой дискомфорт при управлении. То, что можно выделить в качестве приятной новости, в эти времена высоких цен на топливо - это заявлением Hyundai об увеличении экономии топлива. Говорят, что дизельный двигатель 1.6 на 4% эффективнее (эффективность бензинового выше на 3%).

Hyundai также утверждает, что упрощена настройка подвески, хотя разница не существенна. Подвеска все еще находится на более мягком уровне и хорошо работает на низких скоростях. В то время как большинство выбоин легко компенсируется, некоторым каменным глыбам всё же удаётся создать значительное сотрясение в салоне. Рулевое управление также остается легким в использовании, но не дает ощущения сцепления, которое вы хотели бы на высоких скоростях. Кроме того, высокоскоростная поездка ощущается слегка нестабильной для пассажиров.





Всё о Хендай Грета - плюсы и минусы

Так как машина имеет в основном положительные отзывы, мы начнём с преимуществ модели:

Отличное качество сборки.

Машина имеет очень тёплую печку, вам будет тепло даже в морозы -30.

Автозапуск работает даже в самые сильные морозы, автомобиль прекрасно подходит для крайнего севера.

Недостатки:

При морозе примерзнуть дворники.

Качество музыкального центра оставляет желать лучшего.

Неустойчивость на высоких скоростях

Более подробно об этом можно узнать в интернете. Например, на данной странице у вас есть возможность ознакомиться и купить Hyundai http://hyundai-ringauto-lip.ru/ либо на другом ресурсе по вашему желанию.



