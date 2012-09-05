Гироскутеры фирмы Smart − одни из наиболее популярных моделей среди мини-сигвеев. Они отличаются стильным дизайном и представлены обширным ассортиментом моделей. Посмотрите наш обзор гироскутера smart, чтобы ознакомиться с характеристиками и преимуществами устройства.

Особенности гироскутеров Smart

Гироскутеры фирмы Smart являются высокотехнологичными устройствами, которые удобно использовать для коротких поездок по городу. На гироскутере можно передвигаться по различным типам поверхности: асфальту, плитке, спортивным покрытиям, парковым дорожкам.

Корпус изготавливается из прочного, износостойкого пластика, который отлично переносит воздействие влаги и температурные колебания. На платформе имеются специальные вставки, препятствующие скольжению подошвы.

Краткий обзор популярных моделей Smart

Линейка гироскутеров Smart представлена богатым выбором моделей, различающихся техническими характеристиками, размерами конструкции и дизайном. Краткий обзор гироскутеров smart популярных моделей:

• Smart balance и Smart balance chrome: имеют скоростной режим до 10-15 км/ч, выдерживают вес до 110 кг, запас хода составляет 20 км. Устройства оснащены подсветкой и bluetooth колонками. Модели серии Chrome выполнены в стильном оттенке с металлическим блеском.

• Genesis Pro: может разгоняться до 20 км/ч, имеет два аккумулятора и особую конструкцию колес, препятствующую попаданию влаги внутрь устройства. В числе особенностей модели три режима управления для новичков и профи, чувствительный гирскоп, отличное сцепление с любой обувью.

• Suv: имеет увеличенную мощность колес 800w, утолщенный пластиковый корпус. Модель Smart Balance wheel с 10-дюймовыми колесами предназначена для поездок по грунтовым дорогам.

• Transformers: особенность этой модели в ярком дизайне и оригинальной форме резиновых вставок. Транспорт смотрится по-настоящему эффектно и стильно.

Если вы планируете перемещаться по идеально ровной дороге или напольному покрытию, стоит отдать предпочтение компактным моделям смартвеев с 6,5 и 8-дюймовыми колесами. Они отличаются легким весом, благодаря чему их удобно переносить в руках или в специальной сумке, перевозить в автомобиле или общественном транспорте.

Для города и парков лучше купить гироскутер smart из любой серии с диаметром колес 10 дюймов. Большие колеса и увеличенный клиренс позволяют с легкостью преодолевать неровности дороги. Выбрать гироскутер можно на любой вкус: яркие однотонные, с модными принтами, графичными рисунками. Надеемся, что наш краткий обзор гироскутера smart помог вам определиться с выбором подходящей модели.