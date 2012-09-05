Беттинг сегодня является источником дохода тысяч людей. Дар прогнозирования они используют для получения прибыли. Для успешной игры требуется опыт, внимательность и грамотный анализ спортивных команд. Наиболее востребованным и быстроразвивающимся направлением в беттинге является киберспорт. Ставки на киберспортивные состязания принимаются разными букмекерами. Но только один из них выбрал киберспорт - профильным направлением. Это российский виртуальный букмекер GGBet. С 2019 г. контора получила юридическое название Бет.ру. Она является членом СРО и обладателем официальной лицензионной документации ФНС. Это многое говорит. Прежде всего, GGBet - легальная контора, которая также объединена во второй ЦУПИС. Следовательно, любой пользователь данной интернет-площадки https://gg-bbet.ru/ находится под юридической защитой БК.



GGBet имеет официальный веб-сайт, размещенный по доменному адресу ru. Физических представительств у виртуального букмекера нет. Веб-сайт привлекает внимание своей предельной простотой. Даже новички смогут быстро освоиться с функционалом конторы и подобрать наиболее выгодные состязания для онлайн-ставок. Через главное меню они смогут выбрать Киберспортивную дисциплину и оформить пари. Здесь можно ставить на турниры Лиги Легенд, Дота2 или же КС:ГО. От беттора требуется лишь выбор поединка и команды-фаворита. Перед этим важно провести аналитическую работу. Она подразумевает внимательное изучение турнирной таблицы, представленных команд и отдельных игроков. Тщательно взвешивая полученные данные, беттор сумеет правильно выбрать сторону и успешно оформить онлайн-ставки.



Привлекает внимание широкая роспись киберспортивных дисциплин, представленных на веб-ресурсе букмекера. Огромной популярностью пользуются среди болельщиков турниры класса Мажор и Интернешенл. Букмекер предлагает своей пользовательской аудитории достаточно привлекательные коэффициенты. На крупнейшие киберспортивные соревнования они достигают 7-10 процентов. А на турниры класса Мажор они составляют 3-5 процентов. Все значимые турниры транслируются через официальный веб-сайт GGBet. Контора принимает разные виды онлайн-ставок. Здесь можно оформлять тоталы, предугадывать точный результат поединка, ставить на четны или же нечетный счет, индивидуально предугадывать индивидуальные исходы. Принимает контора и гандикапы.



Бетторам предоставляется возможность оформления пари на команду, совершившую первое убийство. Также можно ставить на общее количество убитых персонажей в течение всей игры. Класс Мажор сейчас пользуется особой популярностью. Онлайн-ставки здесь принимаются на разные отборочные поединки. Можно оформить пари и на тренировочные битвы. Каждый конкретный пользователь выбирает событие индивидуально. Однако, прежде чем ставить на выбранные соревнования, необходимо прохождение регистрационной процедуры. Букмекер требует максимальной точности при заполнении регистрационной онлайн-анкеты. В случае допущения ошибок или же мошенничества личные аккаунты блокируются и удаляются. Восстановить их уже не удастся.