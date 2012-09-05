Беттинг сегодня является источником дохода тысяч людей. Дар
прогнозирования они используют для получения прибыли. Для успешной игры
требуется опыт, внимательность и грамотный анализ спортивных команд.
Наиболее востребованным и быстроразвивающимся направлением в беттинге
является киберспорт. Ставки на киберспортивные состязания принимаются
разными букмекерами. Но только один из них выбрал киберспорт -
профильным направлением. Это российский виртуальный букмекер GGBet. С 2019 г. контора получила юридическое название
Бет.ру. Она является членом СРО и обладателем официальной лицензионной
документации ФНС. Это многое говорит. Прежде всего, GGBet - легальная
контора, которая также объединена во второй ЦУПИС. Следовательно, любой
пользователь данной интернет-площадки https://gg-bbet.ru/ находится под юридической защитой
БК.
GGBet имеет официальный веб-сайт, размещенный по доменному адресу ru.
Физических представительств у виртуального букмекера нет. Веб-сайт
привлекает внимание своей предельной простотой. Даже новички смогут
быстро освоиться с функционалом конторы и подобрать наиболее выгодные
состязания для онлайн-ставок. Через главное меню они смогут выбрать
Киберспортивную дисциплину и оформить пари. Здесь можно ставить на
турниры Лиги Легенд, Дота2 или же КС:ГО. От беттора требуется лишь выбор
поединка и команды-фаворита. Перед этим важно провести аналитическую
работу. Она подразумевает внимательное изучение турнирной таблицы,
представленных команд и отдельных игроков. Тщательно взвешивая
полученные данные, беттор сумеет правильно выбрать сторону и успешно
оформить онлайн-ставки.
Привлекает внимание широкая роспись киберспортивных дисциплин,
представленных на веб-ресурсе букмекера. Огромной популярностью
пользуются среди болельщиков турниры класса Мажор и Интернешенл.
Букмекер предлагает своей пользовательской аудитории достаточно
привлекательные коэффициенты. На крупнейшие киберспортивные соревнования
они достигают 7-10 процентов. А на турниры класса Мажор они составляют
3-5 процентов. Все значимые турниры транслируются через официальный
веб-сайт GGBet. Контора принимает разные виды онлайн-ставок. Здесь можно
оформлять тоталы, предугадывать точный результат поединка, ставить на
четны или же нечетный счет, индивидуально предугадывать индивидуальные
исходы. Принимает контора и гандикапы.
Бетторам предоставляется возможность оформления пари на команду, совершившую первое убийство. Также можно ставить на общее количество убитых персонажей в течение всей игры. Класс Мажор сейчас пользуется особой популярностью. Онлайн-ставки здесь принимаются на разные отборочные поединки. Можно оформить пари и на тренировочные битвы. Каждый конкретный пользователь выбирает событие индивидуально. Однако, прежде чем ставить на выбранные соревнования, необходимо прохождение регистрационной процедуры. Букмекер требует максимальной точности при заполнении регистрационной онлайн-анкеты. В случае допущения ошибок или же мошенничества личные аккаунты блокируются и удаляются. Восстановить их уже не удастся.