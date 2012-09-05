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Обзор автомобиля Chevrolet Viva
29 Ноября 2018
Теги: авто

https://club-vulkan-russia.com/

В середине двухтысячных, Дженерал Моторс, в содружестве автопредприятием АвтоВаз, приступили к запуску серии автомодели Шевроле Вива. В основу модели вошла автоплатформа разработанная ранее компанией Опель, автомодели Астра – Т – 3000.


Шевроле Вива

Из значительных отличий, с «братом» из Германии, Вива получила обновленную фальшь-решетку радиатора, бампер спереди, логотип и рефлектор сзади. Во внутреннем убранстве, также производились некоторые доработки. К примеру, освещение приборной панели стал другим, как и расцветка отделки седалищ. Улучшилось качество компонентов салона.

Производитель предлагал, автомодель в трех компоновках:L; LS; GLS. Стандартная компоновка L, самая бедная. Вместо автомагнитолы - просто вставка из пластика. Отсутствует кондиционерная установка, как и все электроприводы, таких как автостеклоподъемники и регулятор зеркал. Из инновационных технологий, имелись: система АБС; тормозная структура, с дисками на всех колесах; централизированное управление замками, с пультом; изотермическое остекленение; противоугонное устройство.

Компоновка LS, отличается от стандартной, только лишь, добавлением литых диском, бампера спереди с противотуманниками, доставшихся по наследству от Астра Купе и подогревающим элементом заднего стекла.

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Техническое оснащение

Под капот устанавливали, силовой агрегат в 1. 8 литра емкости, от концерна Опель, с динамическими характеристиками в сто двадцать пять лошадиных сил. Данный двигатель, разгоняется до ста километров в час, за девять с половиной секунд. Предельная скорость двести километров в час. Среднее потребление топлива, 7. 8 литра на сто километров. Разработана, данная силовая установка, по всем нормативам Евро – 4. Агрегат, отличается огромным запасом ресурса и отличной характеристикой.

Управление, Вивой, прекрасное, благодаря наличию ЭУР рулевой колонки, динамической стабилизации и механической коробкой передач с пятью положениями скоростей.

Из выделяемых достоинств автомодели, является то, что машина адаптируется к дорожным и климатическим реалиям, в эксплуатируемой местности. Кузов, хорошо защищен от коррозии металла, благодаря нанесенному на него антикорному покрытию. Вследствие чего, автомобиль сохранялся в хорошем состоянии долгое время.

При своих средних габаритах, Вива обладает большим и комфортным салоном. В ней, с удобством разместятся и высокорослые взрослые пассажиры.

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Багажное отделение достаточно просторное и удобное, под полом которого, расположено полноразмерная запаска.

В основу идеи о конструкции Шевроле Вива, вошла идея по созданию такой машины, которая бы, сочетала в себе и отличные ходовые качества, и отличный уровень безопасности. Кузов – повышенной жесткости, ходовые элементы спереди прикреплены к подрамнику, сзади полунезависимая диаметральная балка с рычагами расположенные продольно.

Вива – достойная автомодель, с доступными ценами, с хорошим экстерьером и интерьером и поведением на дорогах.

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тут были комменты. RIP!






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