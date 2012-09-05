Американская компания Конверс уже более 100 лет занимается производством качественной обуви. Известность данному бренду принесла модель кед под названием Chuck Taylor All-Stars. Эта популярнейшая модель была названы в честь легендарного баскетболиста прошлого века Чака Тейлора. Этот спортсмен постоянно выходил на игру в кедах этой марки. На сегодняшний день компания converse является собственностью мирового гиганта спортивной обуви компании Найк. Найк приобрел Converse в 2003 году, когда компания переживала не лучшие времена.

Модели кед бренда многие годы пользуются популярностью среди разных слоев общества. Знаменитые голливудские актеры, спортсмены, современная молодежь и множество людей по всему земному шару с удовольствием носят кеды конверс . Прошедшее столетие для компании было временем расцвета и большой популярности. Кеды данной марки буквально стирали грань между спортом и модой. Такая популярность в первую очередь связана с тем, что данная обувь является очень комфортной, легкой и недорогой. В ней можно не только заниматься спортом, но и использовать для повседневной носки.

Сегодня кеды бренда производятся в разных вариациях. Модели изготавливаются разной высоты низкие, высокие, средние конверсы можно увидеть на ногах в любых местах и на людях с разным социальным положением. Также кеды конверс отличаются между собой материалом, из которого они сделаны. Для изготовления верха применяют кожу, замшу, винил также верх может быть матерчатым. Кеды конверс могут быть выполнены с применением классической шнуровки и без нее.

Оригинальная модель бренда под названием All Star является одной из самых популярных моделей уже многие десятилетия и не утратила своей популярности и сегодня. Помимо этой модели компания Конверс выпустила спортивную серию кед Sports Lifestyle, в которых очень комфортно заниматься спортом и эксплуатировать в повседневной носке. В современной панк-культуре Конверсы являются незаменимой вещью. Многие музыканты этого стиля ходят в кедах данной марки. Эти кеды стали своего рода легендой и находятся вне времени и не имеют различия в разных социальных слоях их охотно носят как молодежь, так и люди более зрелого возраста.

Одним интересным фактом из истории компании Конверс, а именно с моделью, которая была изготовлена в 1974 году. Низкие кеды One Star связано были созданы специально для баскетболистов, но серферы и скейтбордисты смогли оценить данную модель. Данная модель им очень полюбилась и стала неотъемлемым атрибутом в их занятиях на воде и на суше.