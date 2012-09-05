Контур заземления играет очень важную роль в функционировании системы электроснабжения и обеспечении безопасной и стабильной работы бытового электрооборудования. Его основная задача – отведение статического напряжения, которое может накапливаться на корпусах различных видов бытовой техники, в землю. Для этого вместе с фазой (плюсовым кабелем, подающим напряжение от питающей сети) и нулем к розеткам подается третий провод – заземление.

Этот провод выводится на отдельную шину в щитке, а оттуда протягивается специальный кабель. Он выводится на улицу, к нему подсоединяется несколько планок (как правило – медных), которые закапываются в землю на глубину до 1,5 метров. В результате весь статический заряд, который возникает в результате работы электрооборудования, по этому кабелю отводится в землю. Это снижает вероятность поражений человека электрическим током и значительно продлевает эксплуатационный срок самих бытовых электроприборов.





Почему нельзя «заземляться» на батареях отопления?

Еще не так давно – в конце 80-90-х годов, многие прибегали к одной хитрости при использовании оборудования, которое требовало заземления. Так как штатно такого контура в домах советской застройки не было, при использовании импортного оборудования в квартирах контур заземления накидывали прямо на батареи отопления. Так как они уходят в землю, туда же отводится и статический заряд. В частных домах монтаж систем отопления, который здесь описывается более детально, осуществляется иначе, и контур не имеет заземления, поэтому повторять эту практику запрещено категорически.

Более того, советская практика также имела ряд «побочных эффектов», в числе которых:

Повышение опасности поражения электрическим током от самих батарей отопления – иногда по контуру заземления пробивает и фаза, поэтому опасности подвергаются все жильцы дома

Риск выхода из строя оборудования – если по контуру заземления пойдет фаза, то есть риск обратного эффекта для всех, кто подключен к нему

Элементарное нарушение правил эксплуатации электрооборудования, что было чревато штрафом

В загородных домах же системы отопления замкнуты. Если в качестве источника тепла используется электрический котел, то подсоединение контура заземления к батареям может привести к его выходу из строя, особенно с учетом того, что он сам будет подключен к этому контуру. Качественное заземление, обустроенное профессионалами, обойдется недорого, и станет залогом высокого уровня безопасности.