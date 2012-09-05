Более двенадцати лет наша сервисная компания выполняется обслуживание и ремонт авто разных модификаций или же марок. А сервисом моделей Вольво наши мастера занимаются уже более шести лет. За пройденные годы нашим высококвалифицированным специалистам удалось накопить богатейший опыт работы, позволяющий справляться с поломками или же неисправностями любой сложности. Сплоченный коллектив нашего автосервиса ориентируется на индивидуальные потребности автовладельцев, обеспечивая их необходимыми услугами, качество которых не вызывает никаких сомнений. Постоянное совершенствование, внедрение инновационных подходов или же технологий, упрощают нашей команде профессионалов задачу обслуживания или же ремонта любой модели Вольво.



Основной задачей нашей команды является качественное обслуживание клиентуры по доступной стоимости. Каждый наш специалист детально разбирается в нюансах обслуживания модификаций Вольво и прошел обучение в соответствующем официальном представительстве этого концерна. Кроме этого мы постоянно изучаем обновленные модели данной марки, разбираясь в их технических особенностях. Каждый мастер нашего автосервиса прошел профильное образование и обладает многолетним опытом работы с разными модификациями этой марки. Рекомендуем вам пройти диагностику в автосервисе вольво, информацию можно найти на на сайте d-volvo.ru.



Подробная диагностика позволит выявить нашим мастерам любые неполадки или же поломки. Благодаря полученным результатам, автосервис вольво предложит владельцу наиболее оптимальные пути решения существующих проблем, а также позаботится об их оперативном устранении. Кроме физ. лиц мы накопили огромный опыт обслуживания корпоративной клиентуры. За пройденные годы нам удалось выполнить заказы более четырехсот крупнейших компаний. Любой из наших заказчиков может рассчитывать на выгодные условия сервиса, а также доступные тарифы, без всяких скрытых комиссий или же процентов посреднических услуг.



В нашем автосервисе желающие смогут заказать плановое техобслуживание, работы по кузовному или же слесарному ремонту. Благодаря многопрофильной направленности мы предлагаем автовладельцам также ремонт электрооборудования вместе с глубокой компьютерной диагностикой. Наши высококвалифицированные мастера прекрасно разбираются в системах кондиционирования, выполняя их качественный ремонт. В автосервисе функционирует автомойка, здесь также можно заказать качественный шиномонтаж. Наличие богатого складского хозяйства с необходимыми расходными материалами или же запчастями позволяет мастерам существенно сэкономить время обслуживания и устранить любые неполадки. Наиболее важным достоинством автосервиса является сохранение доступных, стабильных и выгодных для автовладельцев тарифов.

