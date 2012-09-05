При проведении ежедневного обслуживания автомобиля необходимо провертывать рукоятку фильтра грубой очистки, благодаря чему очищаются зазоры между фильтрующими пластинами. Рукоятку провертывают на два полных оборота обязательно при горячем двигателе; попытка провертывать рукоятку холодного фильтра при наличии вязких смолистых отложений на пластинах может привести к повреждению гребенки, очищающей зазоры между фильтрующими пластинами. Рекомендуется провертывать рукоятку всегда в одну и ту же сторону.

При первом и втором технических обслуживаниях (если во время обслуживания не производят замены масла в картере двигателя) необходимо отвертывать пробки корпусов обоих фильтров и сливать из них отстой.

При каждой смене масла в двигателе оба фильтра разбирают, промывают керосином и насухо протирают или обдувают сжатым воздухом внутренние поверхности их корпусов. Для обдува деталей фильтра рекомендуется применять специальный пистолет, присоединяемый к трубопроводу от воздушного компрессора.

Фильтрующий элемент фильтра грубой очистки промывают керосином (а при значительном отложении смол — ацетоном) и продувают сжатым воздухом, направляя струю воздуха навстречу направлению движения масла через фильтр. Загрязненный фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки заменяют новым.

Potop центробежного масляного фильтра двигателей УралЭИС-355М необходимо очищать от отложений после пробега 1500—2000 км. Для этого, удалив колпак корпуса фильтра, снимают ротор с оси и разбирают его. Грязь с внутренних поверхностей корпуса и крышки ротора удаляют деревянным скребком, после чего корпус и крышку тщательно промывают керосином или бензином, обдувают сжатым воздухом и собирают фильтр. При сборке следят за тем, чтобы ротор легко вращался на оси. После остановки прогретого двигателя, работающего 1,5—2 мин. при 1500—2000 об/мин коленчатого вала, ротор должен вращаться с характерным гудением в течение 2—3 мин., что умазывает на исправное действие фильтра.