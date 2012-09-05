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Общий обзор БК 1хбет
29 Октября 2020

Букмекерская контора 1хbet имеет уже давно свою активную аудиторию, которая насчитывает 10 млн. игроков. Здесь обслуживаются беттеры из разных стран мира. Если говорить о юридических моментах, то контора https://prchecker.net/ имеет отношение к комиссии Кюрасао, ведь именно по их лицензии она и выполняет свою деятельность.

Появилась на рынке 1xbet официальный сайт еще в 2012 г. Сначала был запуск оффлайн-компании (2007 г.). Тогда компания функционировала по другой лицензии, но уже в 2016 г. уступила разрешение другому бренду. Как только 1хбет ушла с поля РФ, она сосредоточилась больше на международном рынке.

Спустя 3 года игроки увидели глобальный бренд, который узнаваем и популярен. Это было достигнуто благодаря множеству преимуществ (функциональные возможности, щедрые бонусы, высокие коэффициенты, обширная линия).

Официальный сайт

Официальный сайт букмекерской конторы 1хбет перевели на множество языков. В чем особенность платформы? Она гибкая. Пользователи могут настроить ресурс под себя:

  • Подобрать формат коэффициентов.
  • Выбрать компактный либо полный вид для активации, более легкую версию ресурса.
  • Подобрать оформление, сайт может иметь светлые либо темные оттенки;
  • Настроить шрифт, его размер;
  • Запустить либо отключить индикацию. Коэффициентов в случае их изменения;
  • Настроить названия команд, отображение счета матча и др.

Что касается зонирования спортбука, то оно довольно стандартное. Слева на 1xbet зеркало рабочее представлены все категории, перед игроком посредине открывается зона с событиями, на которые можно делать ставки, справа имеется купон, с помощью которого осуществляется ставка. Стоит отметить функционал купона. Билет может быть запрограммирован. То есть, он будет подтвержден, если коэффициент достигнет конкретного значения либо на рынке отобразится максимум, изменятся котировки.

На портале 1xbet официальный сайт игрок может фильтровать линии, основываясь на разных параметрах, смотреть прямые трансляции, изучать раздел с результатами и статистику, искать нужный матч либо соревнование. Имеется мобильная версия ресурса для мобильных устройств и большего удобства.

Официальный сайт 1хбет считается одним из наиболее популярных порталов букмекеров. Здесь найдут себе занятие не только любители спорта, а также ценители игровых автоматов и казино. Сайт 1xbet зеркало рабочее на сегодня предлагает сыграть в покер, лотереи, бинго, сделать финансовые ставки, поиграть в тотализатор либо казино. Это еще не весь список, для более подробной информации стоит войти на платформу и изучить все более подробно. 


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