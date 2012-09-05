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Общество по защите прав потребителей (официальный сайт) защищает права пострадавших от транспортных средств
28 Сентября 2018

Общество по защите прав потребителей (официальный сайт)

В общество по защите прав потребителей (официальный сайт) нередко обращаются граждане Росси, получившие физический и моральный вред по вине различных организаций. Одно из таких дел был рассмотрено при участии юристов общества в Назаровском городском суде в феврале 2018 года.

Истица, жительница Красноярского края, обратилась к помощи специалистов ОЗПП с просьбой помочь ей взыскать возмещение за моральный вред, причиненный ей в результате травмирования поездом Красноярской железной дороги. В 2009 году она получила травмы, что привело к инвалидности 2 группы. Моральный вред, который был причинен ей в результате повреждения здоровья, истица оценила в 1 миллион рублей. Основанием для этого она назвала то, что до травмирования работала медсестрой, а после получения травмы была уволена – потеряла работу.

Ответчиками по иску выступали ОАО «Р», структурным подразделением которых является ООО " Р" , а также АО «С», где застрахована гражданская ответственность ОАО «Р».

Общество по защите прав потребителей официальный сайт защищает права пострадавших

Суд после разбирательства решил взыскать с ОАО «Р» 150 тысяч рублей (за вред морального характера и утраченный заработок), а с АО «С» - 200 тысяч рублей на покрытие морального вреда, и 100 рублей – в виде штрафа. Также в пользу судебно-медицинской экспертизы с ОАО «Р» было взыскано 48070 рублей, а в доход местного бюджета – госпошлина 8127,93 рубля, и еще 300 рублей – с АО «С».

Ответчики обратились с апелляционной жалобой в Красноярский краевой суд с просьбой отменить решение городского Назаровского суда. Президиум краевого суда решил отменить постановление Назаровского городского суда частично, основываясь на статье 387 ГПК РФ, где говорится о существенных нарушениях норм в сфере материального и процессуального права.

Было установлено, что истица получила травмы, поскольку нарушила правила дорожного движения, и на этом основании ей в свое время было отказано в возбуждении уголовного дела.

Основываясь на расчетах по определению суммы морального вреда, полученного истицей в результате утраты трудоспособности после травмирования, Президиум краевого суда обозначил размер компенсации в 350 тысяч рублей. Было принято решение взыскать с ОАО «Р» в пользу истицы 200 тысяч рублей, а с АО «С» - сто пятьдесят тысяч.

Кроме того, на основании шестого пункта статьи 13 закона о защите прав потребителей и документов, суд постановил взыскать в пользу истицы штраф, составляющий 50% от суммы морального вреда: сто тысяч рублей было взыскано с АО «С».


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тут были комменты. RIP!






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