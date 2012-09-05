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Обратный шариковый клапан в автомобиле
24 Марта 2017
Теги: авто

Полости в крышках и сообщаются с осевыми В, Г и радиальными Д, Е каналами золотника, а также через трубопроводы — с насосом- дозатором. На хвостовике золотника между двумя подвижными шайбами и установлена центрирующая пружина, которая удерживает золотник в нейтральном положении при движении комбайна по прямой или по дуге постоянного радиуса. Шайба упирается в буртик золотника, а шайба — в стопорное кольцо. Для правильного расположения поясков золотника относительно кольцевых полостей корпуса нужно, чтобы размер между внешними плоскостями шайб был равен размеру между торцом корпуса и внутренним торцом крышки, в который упирается шайба.

В нейтральном положении нагнетательный канал А с обеих сторон золотника связан со сливным каналом Б, и, следовательно, жидкость, нагнетаемая насосом усилителя, перекачивается на слив. Радиальные Д, Е и осевые В, Г каналы, сообщающиеся с полостями в крышках и, закрыты кольцевыми поясками золотника, и поэтому жидкость в насосе-дозаторе и трубопроводах, соединяющих его с распределитем, заперта. Поцарапали автомобиль? Полировка автомобиля http://avto-vesna.ru/polirovka-kuzova-avtomobilya вернет ему прежний лоск. Профессиональные специалисты салона Автовесна выполнят все работы максимально быстро и качественно.

Действует гидрообъемное рулевое управление так. При вращении рулевого колеса по ходу часовой стрелки насос-дозатор нагнетает масло в правую торцевую камеру распределителя, и золотник перемещается влево. Масло, вытесняемое из левой камеры, засасывается насосом-дозатором. Золотник будет сдвигаться до тех пор, пока буртик не пройдет кромку кольцевой полости, соединенной трубопроводом с бесштоковой полостью гидроцилиндра. Затем масло по осевому, радиальному каналам и трубопроводу начнет поступать в эту полость. Выдавливаемое из штоковой полости гидроцилиндра масло по трубопроводу, кольцевой полости, проточке будет сливаться через канал и трубопровод в бак. При дальнейшем перемещении золотника влево щели между кромками буртиков и золотника и кромками кольцевых полостей и в корпусе уменьшаются или полностью перекрываются. Тогда перелив масла из нагнетательного канала в сливной  ограничивается или прекращается.

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