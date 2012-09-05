Заявленный производителем «аппетит» нового мотора вселяет оптимизм. Несмотря на возросшую мощность, расход топлива, напротив, снизился. При движении со скоростью 90 км/час — 5.6 л на 100 км, 120 км/час — 7,7 л на «сотню».

В салоне — почти без изменений: исчезла ручка воздушной заслонки, а на приборной панели появилась лампа диагностики системы впрыска топлива. Заявленным замерам расход при ползании в киевских пробках не превышает указанной цифры, а в гак называемом смешанном режиме «уходит» около семи литров на 100 км.

Всего же переоборудование «Славуты» под распределенный впрыск повлекло за собой 16 нововведений, от катализатора, системы улавливания паров бензина, нейтрализатора отработанных газов до нового воздушного фильтра и передних тормозов с уменьшенной термонагруженностью диска. Стоит это $700? Дело вкуса. Впрочем, конкурировать, по крайней мере в цене, новая «Славута» будет все равно только с себе подобными (но карбюраторными) авто. А в данном случае выбор не так уж сложен.