Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Обратный эффект




Обратный эффект
1 Октября 2020
Теги: авто

Заявленный производителем «аппетит» нового мотора вселяет оптимизм. Несмотря на возросшую мощность, расход топлива, напротив, снизился. При движении со скоростью 90 км/час — 5.6 л на 100 км, 120 км/час — 7,7 л на «сотню».

В салоне — почти без изменений: исчезла ручка воздушной заслонки, а на приборной панели появилась лампа диагностики системы впрыска топлива. Заявленным замерам расход при ползании в киевских пробках не превышает указанной цифры, а в гак называемом смешанном режиме «уходит» около семи литров на 100 км.

Всего же переоборудование «Славуты» под распределенный впрыск повлекло за собой 16 нововведений, от катализатора, системы улавливания паров бензина, нейтрализатора отработанных газов до нового воздушного фильтра и передних тормозов с уменьшенной термонагруженностью диска. Стоит это $700? Дело вкуса. Впрочем, конкурировать, по крайней мере в цене, новая «Славута» будет все равно только с себе подобными (но карбюраторными) авто. А в данном случае выбор не так уж сложен.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Морские магнитолы – специфика,... - . (+14)
Охранный комплекс для автомоби... - . (+17)
Международные грузоперевозки: ... - . (+82)
Современные технологии устране... - . (+73)
Выбираем технологию... - . (+69)
Жесткая связь - . (+95)
Гонка за лидером - . (+158)
Первый украинский... - . (+138)
Без юриста не обойтись... - . (+130)
Виновник аварии - . (+138)
Не позавидуешь - . (+126)
Чтобы не пропало - . (+128)
Топ-5 автомобилей Volvo... - . (+133)
Toyota Fortuner - . (+122)
Современные автомобильные тюне... - . (+142)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке