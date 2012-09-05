Шлицевые соединения состоят из двух деталей. Одна деталь типа втулки с внутренними шлицами, а вторая — типа вала с наружными шлицами. Шлицы служат для точного центрирования втулки на валу и передачи крутящего момента от вала на втулку. Форма шлицов может быть прямоугольной, эвольвентной или треугольной. Требования к точности изготовления шлицов зависят от способа центрирования сопрягаемых деталей. Применительно к прямоугольным шлицам центрирование сопрягаемых деталей чаще всего бывает по наружному диаметру. Эвольвентные и треугольные шлицы центрируются по профилю.

Точность шлицевого венца определяется:

точностью диаметра центрирующей поверхности;

точностью профиля шлицов;

равномерностью шага шлицов;

радиальным биением шлицов относительно оси базовой поверхности.

Обработка прямоугольных наружных шлицов может производиться на горизонтально-фрезерном станке с использованием делительного устройства по двум вариантам. По первому варианту нарезание выполняют в две операции. В первой операции блоком из двух фрез 1 и 2 обрабатывают боковые поверхности шлица на заготовке 3. Затем, используя делительное устройство, поворачивают заготовку на соответствующий угол и обрабатывают следующий шлиц. Во второй операции радиусной фрезой 4 обрабатывают дно впадины в той же заготовке 3, также используя делительное устройство .

По второму варианту фрезеруют фрезой 5 сразу всю впадину. Затем, используя делительное устройство, поворачивают заготовку на соответствующий угол и обрабатывают следующую впадину.