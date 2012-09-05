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Обработаем заранее
5 Ноября 2020
Теги: авто

Чтобы замки впредь не замерзали, не помешает обработать их детали аэрозольным составом, который, помимо всего прочего, предотвращает коррозию и обеспечивает надежную работоспособность запорных механизмов в условиях резких перепадов температур и влажности.

Помимо этого. «Liqui Moly» предлагает концентрат незамерзающей жидкости для стеклоомывателя. Он создан на основе изопропилового спирта, безвредного для водителя. Содержащийся в концентрате комплекс специальных моющих средств — тенсидов — эффективно удаляет с лобового стекла различные виды загрязнений. Помимо всего, жидкость обладает приятным запахом.

Другая незамерзающая жидкость — Scheiben-Enteiser — предназначена уже для оттаивания стекол. Еще одно важное свойство этого препарата — универсальность, благодаря которой его можно использовать в качестве «незамерзайки для бачка омывателя. Все перечисленные жидкости не наносят вреда резиновым деталям и лакокрасочному покрытию.

Владельцы карбюраторных машин наверняка обратят внимание на другой аэрозольный препарат от «Liqui Moly» — Start-Fix, — содержащий легковоспламеняющуюся смесь эфиров и облегчающий запуск двигателя в сильные морозы. А водители-«дизелисты» по достоинству оценят дизельный антигель, который после добавления в солярку предотвращает ее застывание до температуры -26 “С. Средство поставляется как в 50-милли- граммовых флаконах для разовой заливки в бак, так и в литровых банках, рассчитанных на разбавление 1000 л горючего.


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