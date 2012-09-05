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Оборудование придорожной полосы
25 Июля 2019
Теги: авто

На придорожной полосе допустима только установка указателей о достопримечательных местах и исторических памятниках. Эти объявления должны удовлетворять эстетическим требованиям и устанавливаться в увязке с ландшафтом. Пояснительные тексты в местах исторических событий следует делать на стояночных и видовых площадках. Хорошим примером такого решения является мемориальная доска на дороге Новороссийск — Сочи у Цемесской бухты, где в 1918 г по приказу Советского Правительства были затоплены корабли Черноморского флота, которым угрожал захват германскими империалистами.

Представляет интерес попытка в Белоруссии подчеркнуть архитектурными средствами значимость подъезда к памятному мемориалу Хатынь — деревни, все жители которой были зверски уничтожены немецко-фашистскими оккупантами. Представление об особом значении подъездного пути начинает создаваться с момента въезда нестандарным массивным указателем из темного бетона со строгим начертанием букв, массивными низкими белыми километровыми столбами, павильонами на автобусных остановках с торжественно-траурным сочетанием красного кирпича и темного бетона.

Несомненно, создание конструкций придорожных сооружений, учитывающих специфику местных материалов, отражающих национальные мотивы и увязанных с общим ландшафтом, является благодарным объектом для архитектуры малых форм. Здесь перед архитектором стоит задача избежать псевдо-натуралистической стилизации и слепого подражания старинным сооружениям. Как справедливо указывает Л. И. Брежнев в книге «Целина» — «...важнейший вопрос о национальных традициях и самобытности нельзя упрощать, сводить лишь к этнографии и бытовизму: на Руси — к избам, хороводам и кокошникам, в Казахстане — к юртам и табуну лошадей». При некоторой чрезмерной массивности первого павильона и перегрузке второго живописью, в последнем случае все архитектурные особенности сооружения подчинены его функциональному назначению, обеспечивая сочетание укрытия ожидающих автобуса от дождя и ветра с хорошей обзорностью.


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