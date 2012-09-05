Боковые стекла имеют двойную кривизну и не могут по этой причине быть убраны вовнутрь дверей; поэтому они разделены надвое, примерно так, как сделало на японской машине Subaru SVX другое итальянское ателье — Ital Design, и опускающейся выполнена их нижняя секция, причем механизм стеклоподъемника имеет электрический привод.

Несмотря на увеличившиеся габариты, наличие жесткого верха и вышеперечисленное дополнительное оборудование, автомобиль потяжелел всего на 30 кг. Двух цилиндров и 55 л. с. вполне хватает, чтобы разгонять 730-килограммовую двухместку до 100 км/ч за 13 с. Не Ferrari, конечно, зато и потребление топлива на скорости 90 км/ч составляет всего 2,1 л/100 км, а на скорости 120 км/ч — 2,76 л/100 км (данные изготовителя).

Впрочем, не будем иронизировать по поводу Ferrari: компьютерное моделирование показывает, что двухцилиндровый закрытый Ethos способен развить до 200 км/ч...

Остается добавить, что обе машины Ethos спроектированы, что называется, «под ключ» — запуск их в производство ограниченной серией особых трудностей не представит, и, если будет достаточно высокий спрос, ателье Pininfarina само сможет заняться их выпуском. А «модульный» принцип проектирования — обилие деталей, общих для обеих модификаций, — позволит выпускать обе модели (открытую и закрытую) при минимуме производственны затрат.