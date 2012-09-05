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Оборудование для автосервиса
8 Сентября 2020

Налаженная работа автосервиса невозможно без специального оборудования или же инсрумента. От оснащения автомастерских зависит качество выполняемых ремонтных работ и диагностика автотранспортных средств. Следовательно, владельцы таких сервисов относятся к выбору и приобретению такого оборудования с особой осторожностью. К сожалению современный российский рынок перенасыщен товарами, инструментами и установками сомнительного происхождения. Покупая такие товары сервис-центры идут на большой риск. Отказать они могут в любой момент, ставя мастеров в неудобное положение перед клиентами.

Инфорком-Инструмент предлагает только качественное оборудование для автосервиса https://inforkom-tools.ru/catalog.html, поставляемое проверенными и надежными брендами. Здесь можно заказать любое оборудоване или же ручной инструмент для автосервиса. Доставка осуществляется не только по столице, но и в любую точку страны. Онлайн-магазин сотрудничает с компаниями производителями такого оборудования и ручного инструмента напрямую, без вяких посредников. С каждой такой компанией продавца связывает индивидуальный контракт, благодаря которому покупатели получают товары по наиболее выгодным ценам, которые есть в этом сегменте рынка.

Онлайн-магазин имеет пятилетний опыт работы в сфере продаж оборудования и ручного инструмента для автосервисов. За эти годы услугами продавца воспользовалось более 10 тыс. клиентов не тлько в России, но и по всему СНГ. Заказчики открыто выражают свое положительное отношение к работе онлайн-магазина, оставляя прекрасные отзывы как на официальном веб-сайте Инфорком-Инструмент, также на сторонних ресурсах. Весь ассортимент интернет-магазина хранится в собственном складском хозяйстве. Инфорком-Инструмент на данный момент связан прямыми договорами более чем с 70 компаниями-производителями.

Каталожный список продавца содержит больше 700 товарных позиций профессионального инструмента, необходимого для ремонта грузовиков. А общее количество товарных позиций здесь превышает 18 тыс. единиц. В онлайн-магазине имеется свой отдел продаж, укомлектованный высококвалифицированными специалистами. Они помогают заказчикам в подборе необходимого оборудования и инструмента для своих гаражей или СТО. Юридическим лицам и оптовикам здесь предлагаются выгодные условия сотрудничества вместе с документальным сопровождением на каждом этапе сделки.

Каждая товарная позиция в Инфорком-Инструмент сопровождается необходимой сертификационной документацией. А расплатиться заказчики смогут как безналичным, также наличным расчетом. Доставка осуществляется удобным для клиента способом. За эту услугу отвечает корпоративный отдел онлайн-магазина. Кроме этого в онлайн-магазине работает шоу-рум, в котором можно детально изучить любое оборудование или ручной инструмент. Также имеется у продавца пункт самовывоза, находящийся в столице.

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