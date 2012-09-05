Налаженная работа автосервиса невозможно без специального оборудования
или же инсрумента. От оснащения автомастерских зависит качество
выполняемых ремонтных работ и диагностика автотранспортных средств.
Следовательно, владельцы таких сервисов относятся к выбору и
приобретению такого оборудования с особой осторожностью. К сожалению
современный российский рынок перенасыщен товарами, инструментами и
установками сомнительного происхождения. Покупая такие товары
сервис-центры идут на большой риск. Отказать они могут в любой момент,
ставя мастеров в неудобное положение перед клиентами.
Инфорком-Инструмент предлагает только качественное оборудование для автосервиса https://inforkom-tools.ru/catalog.html, поставляемое
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осуществляется не только по столице, но и в любую точку страны.
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