Налаженная работа автосервиса невозможно без специального оборудования или же инсрумента. От оснащения автомастерских зависит качество выполняемых ремонтных работ и диагностика автотранспортных средств. Следовательно, владельцы таких сервисов относятся к выбору и приобретению такого оборудования с особой осторожностью. К сожалению современный российский рынок перенасыщен товарами, инструментами и установками сомнительного происхождения. Покупая такие товары сервис-центры идут на большой риск. Отказать они могут в любой момент, ставя мастеров в неудобное положение перед клиентами.



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