Многие неисправности инжекторной системы питания, кажущейся на первый взгляд непомерно сложной, можно выявить без обращения на сервисную станцию лучше со специалистом, знающим особенности модели. Конструкция кузова имеет неоспоримое достоинство: при аварии большинство кузовных элементов «сложится в гармошку», а объем салона (а значит, и здоровье пассажиров) максимально сохранится.

Многие автолюбители пока инстинктивно боятся инжекторной системы, считая ее слишком сложной, ненадежной и неремонтопригодной в «полевых» условиях. Определенная доля истины в этом есть — впрыск требует более «продвинутого» оборудования для диагностики. Однако многие неисправности можно выявить и без сложных приборов, а мелкий ремонт системы ненамного сложнее, чем у карбюраторных машин. Хотите быстро и выгодно купить любой товар? Заходите на www.doskaua.com.ua. Здесь вы найдете все, что пожелаете. А если у вас есть ненужные вещи, вы сможете их быстро и эффективно продать.

Поможет компьютер

Первым делом надо запомнить простую вещь: большинство неисправностей системы впрыска сводится к банальному пропаданию контакта в разъемах (например, по причине коррозии) или, наоборот, замыканию провода на «массу». Не стоит забывать о предохранителях. которые иногда перегорают или разбалтываются в своих гнездах. «Плавающие» неисправности, которые внезапно появляются и так же внезапно исчезают, обычно связаны именно с такими дефектами. Если вы планируете ремонтировать машину самостоятельно, рекомендуем установить маршрутный компьютер. Помимо своих прямых обязанностей (определение расхода топлива и т.п.), этот недорогой прибор может выполнять роль простейшего мотор-тестера, показывая код неисправности. Причем по этому коду можно не только определить «проблемный» датчик, но и выяснить характер неисправности — отсутствие контакта, замыкание на «массу» в проводке или неисправность самого датчика. Правда, относиться к этому следует осторожно. Например, если вследствие окисления контакта его сопротивление резко возросло, прибор может показать код неисправности датчика.