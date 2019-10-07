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Обновление №1
15 Февраля 2020
Теги: авто

SuperSyn — зто оригинальная запатентованная противоизносная система, которая вместо того чтобы терять свои свойства при высоких температурах и скорости сдвига, в действительности повышает защитные характеристики в этих условиях. Экспериментальный Mobil 1 с системой SuperSyn был испытан на двигателях, установленных на дрэгстерах. Даже в этих сверхмощных моторах в 5000 «лошадей», высокими внутренними нагрузками и температурой (до 204°С) формула SuperSyn обеспечила надежную защиту подшипников и других движущихся деталей двигателя. Кроме того, уровень противоизносных свойств нового Mobil 1 оценивался по методике Sequence IV А (степень износа газораспределительного механизма) с увеличенной в 4 раза длительностью испытаний. В результате износ деталей ГРМ оказался на 70% меньше новейших требований API SL!

На любой вкус

И хотя главная цель нового Mobil I — защищать двигатель даже когда другие масла не могут обеспечить защиту, предназначен он не только для экстремальных условий. Его преимущества заключаются в повышении чистоты двигателя и увеличения его срока службы и при нормальных условиях работы. Так, масла Mobil 1 с индексами вязкости 0W-30, 5W-30, I0W-30 увеличивают экономию топлива, превышая самую новую оценку по топливной экономичности «Energy Conserving». Mobil I 0W-40 создано для новых европейских автомобилей, особенно с высокофорси ро ванн ы м и двигателями. Любопытно, что Mobil I с технологией SuperSyn заметно темнее существующего Mobil I. Изменение цвета является результатом дальнейшего совершенствования пакета присадок, который по мнению специалистов и обеспечивает превосходство нового Mobil I . Интересуетесь космической отраслью? Тогда вам будет интересно будет узнать, когда в КБ Южном готовят запуск новой ракеты-носителя https://prm.ua/u-kb-pivdenne-gotuyut-do-zapusku-novu-raketu-nosiy/.

Новые составы предназначены в основном для «бэушных» автомобилей. Несколько десятков тысяч километров пробега, несомненно, сказываются на эффективности работы системы охлаждения, поэтому после покупки подержанной машины специалисты настоятельно рекомендуют сделать профилактическую промывку узлов и систем двигателя, включая радиатор. Для него фирма «Holts» выпускает два новых препарата: Speed Flush и Rad Weld. Первый — это моющий состав на основе минеральной щелочной смолы. Средство эффективно удаляет со стенок радиатора накипь, ржавчину и шлаки. Попутно раствор образует на внутренних поверхностях радиатора пленку, препятствующую образованию коррозии и новых отложений. Для промывки системы охлаждения с его помощью требуется 10 мин.

Второй состав — Rad Weld — представляет собой жидкий герметик, способный быстро ликвидировать течь в радиаторе. При этом препарат обладает высоким антикоррозийным эффектом. С помощью Rad Weld можно «латать» небольшие (до 1 мм) отверстия и трещинки. Важный момент: средство совместимо с любыми охлаждающими жидкостями, что выгодно отличает его от аналогов.

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