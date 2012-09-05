16 июня российский гонщик впервые вывел на старт автомобиль категории Super 2000. «Первопроходцем» стал казанец Радик Шаймиев на финском ралли Keski-Uusimaa. Увы, дебют чемпиона Европы по автокроссу за рулем новенького Peugeot 207 S2000 вышел несколько смазанным. По сумме спецучастков казанец показал 28-е время в «абсолюте» среди пяти десятков соперников, но зачета так и не получил. Причем не по своей вине.

Организаторы ралли, приняв от российской команды заявку на участие в группе А и благополучно пропустив новенький автомобиль через техкомиссию, уже в ходе гонки выяснили, что по правилам FIA соревноваться Peugeot 207 S2000 может только в группе... N1 Что автоматически делает результат казанца недействительным. А потому Шаймиев, пройдя все спецучастки, не стал отмечаться на последнем пункте контроля и тем самым ослабил свой сход...

Вторая гонка на «суперев» Суоми, июльское ралли O.K. Auto, сложилась для Радика и его штурмана Максима Цветкова куда благополучнее. В городке Коувола казанцы финишировали на 27-м месте в абсолюте и на двенадцатом — в группе N3.