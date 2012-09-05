Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Обгоны — особая песня




Обгоны — особая песня
8 Июня 2020
Теги: авто

Их было немного, поскольку на 14- километровой трассе три машины встречались друг с другом нечасто. Но они были долгие, очень долгие... Ведь максимальная скорость у автомобилей-то почти одинаковая. Разница — в десятые доли километра в час. Встаешь в воздушный мешок позади соперника — сразу получаешь фору. Но вместе с ней и град мелких камешков из-под его колес. Мочанов с Растегаевым устроили ночью форменное шоу: около ста километров две машины неслись бок о бок, в паре метров друг от друга, на максимальной скорости! Ни один не мог обогнать, но и уступать тоже не хотел. В конце концов, Олегу подошло время дозаправляться, и он заехал на пит- стоп. А Мочанов потом делился: Мне в этот момент показалось, будто погасили свет — это дорогу впереди стали освещать не четыре ксеноновые фары, а две.

Утром, когда начался рассвет, сквозь сотни мелких сколов на лобовом стекле вообще ничего не стало видно — его будто подвергли пескоструйной обработке. Капоты, бампера и передние крылья потом, наверное, пришлось перекрашивать — на них тоже не было живого места. Но этим список технических проблем исчерпывался! Ни одной поломки — такого результата, кажется, не ожидали и сами саабовцы.

Когда они поняли, что началась настоящая гонка, и все их увещевания не возымели никакого эффекта, им оставалось только сидеть в палатке, нервно курить, пить кофе и молиться, чтобы ничего не сломалось. Когда ночью на пит-стопах механики открывали капоты (через одну дозаправку контролировался уровень масла), турбины светились в темноте ярко-оранжевым... Кстати, и это, пожалуй, самый невероятный результат — ни грамма масла так и не было долито. Не потребовалось!

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Фильтры для спецтехники STAL... - . (+26)
Урожай рекордов - . (+32)
В марафоне стартовали три абсо... - . (+161)
Право на ошибку - . (+122)
Разочарование сезона: Дэвид Ку... - . (+117)
Гонщик года: Скотт Диксон... - . (+138)
Время верстать календари... - . (+138)
Технический осмотр автомобиля ... - . (+129)
Пантер станет больше... - . (+112)
Предложение в силе... - . (+90)
На фоне блестящей победы... - . (+108)
Замена ремня генератора у себя... - . (+151)
Случившийся конфуз... - . (+97)
Аренда скутеров и мопедов... - . (+134)
Выздоровление японской команды... - . (+103)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке