Их было немного, поскольку на 14- километровой трассе три машины встречались друг с другом нечасто. Но они были долгие, очень долгие... Ведь максимальная скорость у автомобилей-то почти одинаковая. Разница — в десятые доли километра в час. Встаешь в воздушный мешок позади соперника — сразу получаешь фору. Но вместе с ней и град мелких камешков из-под его колес. Мочанов с Растегаевым устроили ночью форменное шоу: около ста километров две машины неслись бок о бок, в паре метров друг от друга, на максимальной скорости! Ни один не мог обогнать, но и уступать тоже не хотел. В конце концов, Олегу подошло время дозаправляться, и он заехал на пит- стоп. А Мочанов потом делился: Мне в этот момент показалось, будто погасили свет — это дорогу впереди стали освещать не четыре ксеноновые фары, а две.

Утром, когда начался рассвет, сквозь сотни мелких сколов на лобовом стекле вообще ничего не стало видно — его будто подвергли пескоструйной обработке. Капоты, бампера и передние крылья потом, наверное, пришлось перекрашивать — на них тоже не было живого места. Но этим список технических проблем исчерпывался! Ни одной поломки — такого результата, кажется, не ожидали и сами саабовцы.

Когда они поняли, что началась настоящая гонка, и все их увещевания не возымели никакого эффекта, им оставалось только сидеть в палатке, нервно курить, пить кофе и молиться, чтобы ничего не сломалось. Когда ночью на пит-стопах механики открывали капоты (через одну дозаправку контролировался уровень масла), турбины светились в темноте ярко-оранжевым... Кстати, и это, пожалуй, самый невероятный результат — ни грамма масла так и не было долито. Не потребовалось!