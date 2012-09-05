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Обеспечение плавности трассы
7 Августа 2019
Теги: авто

Для участков со сложным сочетанием плана и профиля строят изображения дороги в перспективе с характерных видовых точек. Плавность трассы необходимо обеспечивать при взглядах в оба направления движения.

Типичной ошибкой первых работ по ландшафтному проектированию была худшая плавность трассы в направлении, противоположном ходу изыскательской партии.

На стадии рабочего проектирования также проектируют откосы земляного полотна сложных участков. Если в управлении строительства имеется архитектор,. специалист по ландшафтному проектированию, эту работу можно выполнять и непосредственно в процессе производства земляных работ. При переменной крутизне откосов и нестандартном округлении бровок выемок разрабатывают промежуточные поперечные профили, используя метод, проектных горизонталей, широко применяемых при проектировании городских улиц. Могут встретиться три задачи: определение границ насыпей и выемок при разной крутизне откосов; построение планов местности в горизонталях с учетом расположения откосов построенной дороги; приспособление земляного полотна к прилегающим формам рельефа.

 


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