Обеспечение лучшего включения дороги в ландшафт — закрепление растительностью грунтовых откосов, обнаженных при устройстве выемок или созданных при отсыпке насыпей; сочетание дороги с прилегающими формами ландшафта; подчеркивание и выявление отдельных элементов рельефа, например, увеличение кажущейся высоты холма посадкой на нем кустарников или деревьев; скрадывание геометрически правильных очертаний земляного полотна посадкой кустарников на откосах; создание на придорожной полосе декоративных растительных групп, которые разнообразят и членят монотонный пейзаж, украшают дорогу или закрывают сооружения на придорожной полосе или некрасивые виды.

Технологические и сельскохозяйственные задачи— участие вместе с комплексом полезащитных насаждений в улучшении климатических условий путем создания благоприятного микроклимата придорожной полосы.

Санитарно-гигиенические задачи — защита мест отдыха, придорожных зданий от шума, пыли и вредных газов. В связи с ограничением ширины полосы отвода земель для строительства и эксплуатации дорог эта задача должна решаться совместно с землепользователями. Различают два основных типа придорожных лесонасаждений — снегозащитные и декоративные.