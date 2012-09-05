Потенциальный покупатель такого минивэна, как Grand Voyager, более всего заинтересован в полезном объеме кузова, возможностях перепланировки салона, удобстве входа-выхода и перемещения внутри автомобиля. Во всем этом Chrysler не только на высоте, но и почти не имеет достойных соперников. Большинство минивенов при семерых «на борту» не оставляют места и для одного солидного чемодана, а у Grand Voyager на это остается 580-лнтровый багажник. Если же убрать легкосъемные сиденья второго и третьего рядов, то высвобождается грузовой объем, достойный приличного фургона. — 4680 л. Все три ряда сидений вполне пригодны для взрослых, и только на самом заднем из них троим будет тесновато в плечах.

Canon избавлен от «прибамбасов» вроде вращающихся кресел, но предлагает такие полезные возможности, как проход с первого ряда на третий, регулировку сидений второго ряда по наклону спинки, а третьего ряда — еще и по длине сатона. Пожалуй, единственное замечание по внутреннему обустройству относится к посадке водителя — недостает продольной регулировки рулевой колонки, что заставляло некоторых из нас излишне сгибать руки в локтях.