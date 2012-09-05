За последних пару лет количество фанатов покера увеличилось в разы. Эра виртуального покера придала этому формату времяпрепровождения особенную актуальность – сегодня для того, чтобы поучаствовать в турнире, нет необходимости прилагать для этого усилия. Достаточно зайти на портал https://ggpokers.com.ua/, загрузить его и в полной мере наслаждаться игровым процессом. В покерных турнирах можно, с одной стороны, участвовать в игре, с другой – общаться с единомышленниками, противниками, а также анализировать игровой процесс. Вместе с тем на сегодняшний день есть ряд возможностей для мошенников – практика показывает, что они используют неправомерные действия для того, чтобы поживиться за чужой счет.

Количество нелегальных программ увеличивается с каждым днем. Именно по этой причине солидные мировые покер-румы предусматривают лимиты на применение определенных проектов во время игры в покер. Все они делятся на пару категорий.

Для начала нужно сказать о программах, используемых для оценки игровой ситуации. Более простые проекты носят название «покерных калькуляторов», посложнее – «покерными анализаторами». Простые продукты указанной категории частично допускается использовать во время игры в покер и после нее для оценки своей сыгранной партии. Если говорить о проектах, которые оценивают перспективы в партии и предлагают советы по тому или иному ходу, они категорически запрещены.

Особенным спросом пользуется проект Sit & Go Shark – его рекомендации базируются на реальном опыте игроков. В действие заложен непростой алгоритм, который оказывает игроку поддержку в освоении определенной стратегии. Проект сравнивает информацию, которая получается в формате настоящего времени, а также все просчитывает – от карт в руке покериста до ставок и прочего. Все рекомендации программы отражаются в формате настоящего времени на рабочем столе ПК.



