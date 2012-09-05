Если вы намерены вести свой бизнес серьезно, то вам необходимо строго следить за бухгалтерией фирмы. Только профессиональный бухгалтерский учет позволит адекватно оценивать возможности компании и перспективы дальнейшего развития. Разобраться со всеми тонкостями и нюансами бухгалтерского учета может только опытный профессионал, который держит руку на пульсе, ведь законодательная база финансовой отчетности постоянно меняется. Чтобы избежать неприятных моментов с упущениями в отчетах или несанкционированной траты бюджета компании, нужно четко понимать, что происходит в финансовой сфере компании.
Компания «АК-Учет» предлагает профессиональные бухгалтерские услуги в Екатеринбурге. Быстро и качественно выполняем задачи любой сложности. Работаем как с юридическими, так и с физическими лицами, обслуживаем интересы индивидуальных предпринимателей.
Перечень услуг компании
Виды деятельности компании «АК-Учет», которые пригодятся вашей фирме:
- занимаемся обработкой и структурированием первичных бухгалтерских документов;
- подготавливаем и сдаем отчеты в налоговую инспекцию;
- производим расчет заработной платы для сотрудников фирмы;
- консультируем по всем вопросам, что касаются налогов и ведения бухгалтерского учета;
- помогаем составить нулевую отчетность.
Варианты сотрудничества
Варианты сотрудничества могут быть разными: от подготовки одного вида отчетности до полного ведения вашего бизнеса «под ключ». Мы предоставляем услуги как большим корпорациям, так и маленьким фирмам. Наши специалисты подберут для вас выгодную форму сотрудничества, в зависимости от ваших предпочтений и потребностей.
Огромный плюс сотрудничества с «АК-Учет» в том, что мы работаем удаленно. Нет необходимости предоставлять место в офисе для сотрудников компании, такой подход имеет для вас экономическую выгоду. В договоре мы пропишем все нюансы нашего продуктивного взаимодействия.
Почему пользоваться услугами «АК-Учет» выгодно
Заказчик экономит на штатном бухгалтере и на закупке необходимого оборудования для обустройства его рабочего места, на покупке лицензированного программного обеспечения, нет необходимости тратить бюджет компании на курсы повышения квалификации для бухгалтера. Заказывая бухгалтерские услуги в Екатеринбурге в «АК-Учет», вы решаете массу проблем одновременно. У вас появляется возможность сосредоточиться на ведении бизнеса и не волноваться по поводу своевременной сдачи отчетов в налоговую.