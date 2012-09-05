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О шинах Matadat
9 Октября 2018
Теги: авто

Знаете ли вы что-нибудь о шинах Matadat? Скорее всего нет, хотя имя это давнее. С 1925 года покрышки с такой маркой понемногу «пекли» в Братиславе, а в 1950 звучное имя унаследовал большой шинный завод, построенный в Пухове, — городке на западе Словакии. Вскоре, однако, все чехословацкие резинотехнические производители свели в объединение с названием Ватт, и вот эта-то марка достаточно известна в наше время.

Ныне, после «развода» Чехословакии, марка Вarum осталась в Чехии, а завод в Пухове восстановил свое изначальное имя, был приватизирован и стал основой нового объединения. Вместе спим в акционерное общество Matador пошли еще 15 словацких предприятий, так или иначе связанных с базовым. Диапазон деятельности общества широк: выпуск разноформатных автомобильных шин (это главное направление конвейерных лент, восстановление шин, переработка резиновых отходов по новым технологиям и еще многое. Легковых шин делают около трех миллионов и год, грузовых — более миллиона. В денежном исчислении годовая продукция акционерного общества примерно на 500 миллионов  долларов.

Понятен особый интерес, который проявляет Matador к России и странам СНГ. Приблизительно Й0 % продукции ориентировано на экспорт, а внедряться на западный рынок трудно, конкуренция там чрезвычайно сильна. В то же время с восточными соседями имеется настоянный коммерческий контакт; отгула идет основная масса сырья и материалов, а в азиатские регионы России регулярно поставляются шины для работающих там грузовиков Tatra. Эти связи давние, сегодня же приходится искать новые. Один из фактов такого рода — начало поставок в Россию шин Matador для легковых автомобилей.


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тут были комменты. RIP!






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