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О наболевшем
12 Апреля 2021
Теги: авто

Строго говоря, есть угон и есть кража. Разница между ними лишь в том, с какой целью украли машину. Если для дальнейшей наживы - кража. Но какая в том разница владельцу - украли и ее нет! Угоняют, как правило, беззащитные автомобили. Те, которых хозяин бросил на произвол судьбы - не оборудовал даже примитивной защитой. Кто же будет возиться с ножовкой, пилить замки и скобы, если вокруг полно точно таких же и беззащитных?

Никто не лезет сейчас на охраняемые стоянки, не вскрывает капитальные гаражи. Угоняют из дворов или из-под базаров, магазинов и кафе. Где хозяин зачастую ленится даже включить сигнализацию. Рассчитывает вернуться быстро. Увы, угонщики работают быстрее.

Рассказывает владелец Мерседеса (бывший): остановился у продовольственного магазина. Дел- то всего на минутку, да и охранник на крыльце стоит, чего волноваться. Покупаю продукты, и вижу хвост своего отъезжающего "Мерса”. А охранник только удивился, он, оказывается, не видел, кто выходил из машины, Поэтому никак не реагировал, когда двое сели в машину и отчалили.

Пример второй. Угнали "Жигуль". Мы его отловили, оперативно раскрутили цепочку, нашли угонщиков.

Рассказывает пацан: получили заказ на бежевую пятерку. Прошлись вдоль кафешек по Крещатику - нет подходящей. По Толстого вышли на Владимирскую, дошли до Университета: вот они, прямо напротив входа, аж несколько! Одна помята, другая старовата. Третья подошла. Я перешел напротив, к выходу - перехватить хозяина, если кинется ловить, второй спокойно подошел к машине, отмычкой открыл дверь, минуту повозился с проводами и отвалил. Никто и не пикнул. Я и мороженого доесть не успел. Вечером встретились на Петровке, я получил свои пятнадцать долларов “за стрему”.

Такая вот проза. Насчет пятнадцати долларов - правда. За угнанную машину дают от силы пятую часть цены. Угоняют сейчас в основном пацаны, пользуются тем, что их нельзя еще упрятать в клетку. А они рады любым деньгам. Все остальное накручивают следующие: те, кто перебивает номера, делает документы и продает. Последний берет больше всех остальных.

Никто не угоняет машину, чтобы ездить на ней. Угоняют по другим причинам: для наживы, при разборках (чтобы принудить к чему-либо), при имущественных семейных раздорах и от нужды. Угоняют, конечно, и на заказ, обычно - редкие или престижные марки. Скажем, по Киеву за этот год угнали тринадцать “Лексусов". При том, что зарегистрировано их тридцать. Но это другая категория, для нее и меры защиты нужны иные. Угоняют с преступной целью, когда чужой автомобиль нужен для совершения другого преступления или заметания следов. Такой обычно бросают сразу после использования и он чаще всего становится жертвой мародеров.


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