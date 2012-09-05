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Нужные вещи
8 Сентября 2020
Теги: авто

В одноименном произведении Стивена Кинга старик, приехавший на зловещем авто в городок и открывший там магазин, предлагал жителям вещи, которые, как казалось, были им так нужны. Ничего хорошего из этого не вышло.

Изобилие товаров на прилавках автомагазинов впечатляет. Как нелегко приходится тем, в ком еще с советских времен сохранилась страсть к усовершенствованию собственного авто!

Плод отечественного автопрома всегда был исключительно благодатной почвой для удовлетворения творческих потенций. На иномарках передвигались лишь редкие счастливчики, а большинство граждан страны советов вообще видели их только в кино. В чем только ни проявлялось извращенное понимание совершенства: шторки на заднем стекле, пупсы на присосках, наклейки и т.д. и т.п. В условиях тотального дефицита привезенные «из-за бугра» побрякушки откровенно били по карману, но чего не сделаешь ради любимого друга! Расцвет кооперативного движения в середине 80-х оказался манной небесной для этой категории людей: все то же самое, только по бросовой цене. А помните «завихрители» для карбюратора или хитрые насадки на трубу глушителя, которые, как клятвенно обещали продавцы, в два раза повышают мощность двигателя при трехкратном снижении расхода топлива?

Времена изменились, но подобное «детство мы в себе до сих пор не преодолели, просто игрушки стали другими. Спойлеры, тонировка, колесные диски — все это сейчас вполне доступно. Да и интерьер автомобиля, как многие считают, требует доработки, поэтому поле деятельности по-прежнему широко. На внутреннем убранстве авто и сосредоточим свое внимание. Причем давайте подойдем к вопросу по-взрослому и попробуем разобраться. что в автомобиле действительно полезно, а что, наоборот, способно навредить. Заранее договоримся. что эстетический аспект мы рассматривать нс будем ввиду неоднозначности понятия. Не берем в расчет и правовую составляющую вопроса, поскольку дополнительное оборудование салона автомобиля, хотя порой и идет вразрез с действующими нормативами. редко вызывает вопросы у представителей власти (главным образом ГАИ).


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