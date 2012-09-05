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Нужны срочно деньги? Займ под ПТС выручит Вас!
13 Октября 2021
Теги: авто

Сегодня займ под ПТС, позволяющий владельцам пользоваться своими авто на протяжении всего срока кредитования, пользуется огромным спросом. Воспользоваться такой услугой могут не только физические, но и юридические лица. Основное преимущество такого кредитования - это возможность сохранения транспортного средства без необходимости его оставления у кредитора. Следовательно, автовладелец может воспользоваться выданными денежными средствами, оставляя при этом право пользоваться персональным транспортом. Больше всех услуга актуальна для физических лиц, зарабатывающих на частном извозе и перевозках. Это в основном таксисты, логисты и курьеры.

Кредит Финанс - это автоломбард, предлагающий вместе с другими услугами кредитование владельцев автотранспортных средств под ПТС на наиболее выгодных для них условиях. Чтобы воспользоваться такой возможностью автовладелец должен предоставить не боле трех документов. Это удостоверение личности, СТС и ПТС на машину. После получения перечисленных документов специалисты Кредит Финанс приступят к рассмотрению заявки, не отнимая у автовладельца больше двадцати минут. Что же касается оформления кредита после одобрения, данная процедура занимает около получаса.

Чтобы получить займ под авто Кредит Финанс не требует от автовладельцев справок с работы, подтверждающих их доходы или же о составе семьи. Кроме этого здесь не обращают внимания на кредитную историю заемщиков. Даже если она у вас испорчена, вы можете рассчитывать на одобрение заявки. Кроме высокой скорости оформления необходимой документации компания предлагает заемщикам самый низкий процент (от 3%) на предоставленный кредит. При этом срок кредитования достигает трех лет. Такая возможность позволит клиенту выйти из любых сложных ситуаций, связанных с финансами.

Кроме этого Кредит Финанс выдает в качестве займа под ПТС до 80 процентов рыночной стоимости автотранспортного средства. С этой целью специалисты автоломбарда проводят экспертную оценку ТС, после которой называется сумма кредитования. Займы выдаются максимально быстро, без лишней бюрократии или формальностей. Компания работает в соответствии с правовыми нормами и контролем ЦБРФ. Следовательно, заемщики могут быть уверены в прозрачности и чистоте финансовых сделок. Здесь одобряются 87 процентов заявок автовладельцев. Каждый заемщик может рассчитывать на выгодное сотрудничество с Кредит Финанс. Поэтому компания считается одной из лидеров в области залогового кредитования. Чтобы воспользоваться ее услугами, достаточно оставить онлайн-заявку на официальном веб-ресурсе Кредит Финанс или же связаться с представителем компании по телефону, указанному в контактной информации.

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