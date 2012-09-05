Сегодня займ под ПТС, позволяющий владельцам пользоваться своими авто
на протяжении всего срока кредитования, пользуется огромным спросом.
Воспользоваться такой услугой могут не только физические, но и
юридические лица. Основное преимущество такого кредитования - это
возможность сохранения транспортного средства без необходимости его
оставления у кредитора. Следовательно, автовладелец может
воспользоваться выданными денежными средствами, оставляя при этом право
пользоваться персональным транспортом. Больше всех услуга актуальна для
физических лиц, зарабатывающих на частном извозе и перевозках. Это в
основном таксисты, логисты и курьеры.
Кредит Финанс - это автоломбард, предлагающий вместе с другими
услугами кредитование владельцев автотранспортных средств под ПТС на
наиболее выгодных для них условиях. Чтобы воспользоваться такой
возможностью автовладелец должен предоставить не боле трех документов.
Это удостоверение личности, СТС и ПТС на машину. После получения
перечисленных документов специалисты Кредит Финанс приступят к
рассмотрению заявки, не отнимая у автовладельца больше двадцати минут.
Что же касается оформления кредита после одобрения, данная процедура
занимает около получаса.
Чтобы получить займ под авто Кредит Финанс не требует от
автовладельцев справок с работы, подтверждающих их доходы или же о
составе семьи. Кроме этого здесь не обращают внимания на кредитную
историю заемщиков. Даже если она у вас испорчена, вы можете рассчитывать
на одобрение заявки. Кроме высокой скорости оформления необходимой
документации компания предлагает заемщикам самый низкий процент (от 3%)
на предоставленный кредит. При этом срок кредитования достигает трех
лет. Такая возможность позволит клиенту выйти из любых сложных ситуаций,
связанных с финансами.
Кроме этого Кредит Финанс выдает в качестве займа под ПТС до 80
процентов рыночной стоимости автотранспортного средства. С этой целью
специалисты автоломбарда проводят экспертную оценку ТС, после которой
называется сумма кредитования. Займы выдаются максимально быстро, без
лишней бюрократии или формальностей. Компания работает в соответствии с
правовыми нормами и контролем ЦБРФ. Следовательно, заемщики могут быть
уверены в прозрачности и чистоте финансовых сделок. Здесь одобряются 87
процентов заявок автовладельцев. Каждый заемщик может рассчитывать на
выгодное сотрудничество с Кредит Финанс. Поэтому компания считается
одной из лидеров в области залогового кредитования. Чтобы
воспользоваться ее услугами, достаточно оставить онлайн-заявку на
официальном веб-ресурсе Кредит Финанс или же связаться с представителем
компании по телефону, указанному в контактной информации.