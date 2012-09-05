Иногда в жизни так случается, что именно сегодня и в этот момент вам нужны деньги и взять их просто негде. Взять кредит в банке? Но это длительный процесс и для этого нужно собрать документы и потратить время. Конечно, можно попытаться продать что-то, но обычно получается, как в мультфильме про Простоквашино: Для того чтобы что-то продать, нужно что-то купить, а у нас денег нет. Причины могут важные и не очень, у каждого человека они могут отличаться. Но вопрос остается у всех один: где взять деньги? На этот вопрос существует ответ.

Есть такое понятие как микрозаймы. Слышали? Уверен, что да. Давайте рассмотрим подробнее, что это такое и какие микрозаймы бывают.

Микрозаймы это небольшие кредиты на не длительный срок, которые выдает не банк, а небанковская кредитная организация. Если вам срочно нужны деньги – вы можете обратиться в эти организации и вам помогут. Если вы уверены, что с зарплаты погасите этот займ или получите какие-то деньги от родственников в ближайшем будущем, то это отличный вариант для Вас. Для некоторых это вообще единственный выход.

Сами микрозаймы бывают различных видов. Вы можете выбрать тот, что вас более всего устроит. Займы бывают такие:

- по времени действия займы бывают длительные и короткие;

- по денежной сумме займы делятся на большие и на маленькие займы;

- по условиям обеспечения бывают без залога и под залог чего-либо;

- по ставкам выдачи займы бывают беспроцентные и с процентной ставкой займа выше 0%.

Что нужно для того, чтобы получить эти деньги? В большинстве случаев только паспорт. И вам должно быть 18 лет. Никаких документов больше от вас не потребуют. Микрозайм вы можете оформить онлайн на сайте который работает круглые сутки. Деньги можно получить как на свою карточку, так и наличными. Это оговаривается в момент оформления заявки на получение микрозайма. С карточкой все ясно, а наличные можно получить в офисе компании или с помощью курьера или почтового привода, или других денежных переводов. Можно даже пополнить любой свой электронный кошелек или даже телефон. Отказов от выдачи займов обычно не бывает. Даже кредитную историю человека, обратившегося за займом, не проверяют. Все чисто и прозрачно для вас. Ни каких «мелких букв в договоре» и «подводных камней» тут не бывает

Более того, если внимательно изучить предложения по таким микрозаймам, то можно найти займ с 0% до 120-180 дней! То есть вы можете одолжить деньги и вернуть их через полгода не платя никаких процентов за пользование этим займом!

