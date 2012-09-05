Наша страна находится в умеренном климатическом поясе, а это значит, что сезонные изменения имеют достаточно выразительный характер. Температура зимой опускается ниже –10°C, а летом переваливает за +25°C. Опытные автомобилисты знают, что на теплое и холодное время года должен быть свой комплект шин, который необходимо менять в самом начале сезона. Связано это не столько с тем, что протектор изнашивается из-за длительной нагрузки, но и с тем, что на каждый сезон предусмотрена резина со своими особыми рабочими характеристиками.





В чем отличие комплектов

Различают летнюю резину и зимнюю. Принципиальная разница состоит в компонентах смеси. Ее характеристики меняются в зависимости от температуры окружающей среды. Покупку качественных шин Continental совершить не так уж сложно, – на сайте можно посмотреть доступные варианты и подобрать нужную модель. Проверенный немецкий производитель выпускает все типы резины для любых условий эксплуатации.





Летняя резина

Использование летних шин в зимнее время опасно для жизни, ведь при низких температурах шина начинает дубеть, и управление автомобилем заметно затрудняется.





Зимняя резина

Покрышка хорошо выполняет свои функции при низких температурах окружающей среды, но при повышении до +15°C и выше протектор теряет свою износостойкость.

Сезонные комплекты нужно использовать только в рамках определенного температурного режима, чтобы не испортить резину и не ухудшить управляемость.





Когда нужно переобуваться

Конкретных требований в нормативных документах найти нельзя, но существуют определенные рекомендации. Они как красные флажки предупреждают водителя о том, что для дальнейшего безопасного вождения нужно сменить «обувь» автомобиля.

Если летняя резина используется большую часть года, то с наступлением холодов пора переходить на зимнюю.

При снижении среднесуточной температуры до +7°C уже рекомендуется установить зимние автошины.

Если температура опустилась до предела –4°C, с заменой на «зимнюю обувь» для авто нужно поторопиться, потому что снижается контроль автомобиля и резко повышается риск ДТП.

При температуре –5°C и ниже вождение авто с летними шинами просто опасно.

Рекомендации и правила придуманы не просто так. Ведь водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за жизни своих пассажиров. Чем сознательнее будет человек за рулем, тем безопаснее будет ситуация на дорогах.



