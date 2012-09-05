Ножничные подъемники – это продуманная система рычагов и гидравлических цилиндров, с помощью которых поднимается и опускается специальная платформа с грузами или бригадой рабочих. Это довольно простое и удобное оборудование, неприхотливое в обслуживание, мобильное и надежное. Ножничные подъемники, к примеру арендаподъемников.рф/catalog/nozh – одни из самых распространённых и востребованных устройств. В чем же их основные преимущества?





Виды и особенности ножничных подъемников

Подъемник такого типа состоит из рабочей платформы, как правило, оснащенной бортиками для безопасности, панелью управления, системой рычагов, которые напоминают собой ножницы и дали общее название этим устройствам, и гидравлическим приводом.

Выделяют два основных вида:

дизельные – функционируют на дизельном топливе, поэтому используются для уличных строительных и монтажных работ. У них отличная проходимость и высокая грузоподъемность. Полный привод и мощный двигатель позволяют им передвигаться по любым, даже самым непроходимым, поверхностям. Они просты в управлении, им под силу сложные работы. Кроме того, такое оборудование может поднимать грузы до 10 тонн на высоту до 25 метров;

электрические – маленькие, маневренные, бесшумные машины. Их можно заряжать от обычной электрической сети или с помощью аккумуляторов, что позволяет использовать подъемники в отдаленных районах без налаженных коммуникаций. Отлично подходят для работы внутри помещений, так как нет вредных выхлопов и резких звуков.

Кроме того, ножничные подъемники бывают самоходные и прицепные, они оснащены рамами безопасности для быстрой остановки работы, если под платформу попал какой-либо посторонний предмет. Управление у этого оборудование простое и не требует долгого обучения.

Главные достоинства ножничных подъемников:

компактность – небольшие размеры позволяют эффективно работать даже в ограниченном и замкнутом пространстве;

мобильность – самоходные подъемники легко преодолевают расстояния и передвигают по строительным или монтажным площадкам;

простота эксплуатации – для управления оборудованием не нужно долгое обучение персонала;

высокая надежность – конструкция безопасна, может работать почти в любых условиях, есть встроенная система контроля, своевременное техническое обслуживание гарантирует долгий срок службы.

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