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Ножничные подъемники: принцип работы и преимущества
5 Декабря 2020

Ножничные подъемники – это продуманная система рычагов и гидравлических цилиндров, с помощью которых поднимается и опускается специальная платформа с грузами или бригадой рабочих. Это довольно простое и удобное оборудование, неприхотливое в обслуживание, мобильное и надежное. Ножничные подъемники, к примеру арендаподъемников.рф/catalog/nozh – одни из самых распространённых и востребованных устройств. В чем же их основные преимущества?


Виды и особенности ножничных подъемников

Подъемник такого типа состоит из рабочей платформы, как правило, оснащенной бортиками для безопасности, панелью управления, системой рычагов, которые напоминают собой ножницы и дали общее название этим устройствам, и гидравлическим приводом.

Выделяют два основных вида:

  • дизельные – функционируют на дизельном топливе, поэтому используются для уличных строительных и монтажных работ. У них отличная проходимость и высокая грузоподъемность. Полный привод и мощный двигатель позволяют им передвигаться по любым, даже самым непроходимым, поверхностям. Они просты в управлении, им под силу сложные работы. Кроме того, такое оборудование может поднимать грузы до 10 тонн на высоту до 25 метров;
  • электрические – маленькие, маневренные, бесшумные машины. Их можно заряжать от обычной электрической сети или с помощью аккумуляторов, что позволяет использовать подъемники в отдаленных районах без налаженных коммуникаций. Отлично подходят для работы внутри помещений, так как нет вредных выхлопов и резких звуков.

Кроме того, ножничные подъемники бывают самоходные и прицепные, они оснащены рамами безопасности для быстрой остановки работы, если под платформу попал какой-либо посторонний предмет. Управление у этого оборудование простое и не требует долгого обучения.

Главные достоинства ножничных подъемников:

  • компактность – небольшие размеры позволяют эффективно работать даже в ограниченном и замкнутом пространстве;
  • мобильность – самоходные подъемники легко преодолевают расстояния и передвигают по строительным или монтажным площадкам;
  • простота эксплуатации – для управления оборудованием не нужно долгое обучение персонала;
  • высокая надежность – конструкция безопасна, может работать почти в любых условиях, есть встроенная система контроля, своевременное техническое обслуживание гарантирует долгий срок службы.

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