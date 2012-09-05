В нынешнее время среди новинок редко попадаются настоящие джипы, у которых имеется крепкая рама, полный привод, понижающая передача, мощный дизельный мотор, множество места в салоне и багажном отделении. Подобные автомобили повышенной проходимости в нашей стране представлены всего несколькими автомобилестроительными компаниями, среди которых достойное место заняла Isuzu MU-X 2022, отзывы владельцев только положительные.

Технические показатели

Новейший MU-X от «Исузу» многое позаимствовал у пикапа D-Max. Автомобили объединяет унифицированная рама среднегабаритного грузовика, ходовая часть. Однако задняя ось лишена рессор, барабанных тормозов. Вместо них задействованы пружинные элементы, дисковые механизмы.

Клиренс равен 23,5 см. Расстояние между полотном дороги и корпусной поверхностью заднего редуктора измерено. Допускается преодолевать водные преграды, если их глубина не превышает 0,8 метра. Покрышки, устанавливаемые автомобильным заводом, обладают размерностью 265/60 R18. Водителю помогает традиционный гидравлический усилитель руля. Разрешено ставить сцепное приспособление для буксировки прицепа с тормозами, общая масса которого не должна быть больше 3,5 т. Если автоприцеп не оснащен тормозной системой, его вес лимитирован 750 кг.

Россиянам MU-X в новейшем кузове предлагается без возможности выбора двигателя, поскольку Isuzu комплектует модель единственным силовым агрегатом в виде турбодизеля 4JJ3, устанавливаемого и на D-Max. Трехлитровый мотор с четырьмя цилиндрами развивает мощность до 190 л. с., а крутящий момент достигает 450 Нм.

Коробка переключения скоростей также предлагается в единственном числе. Шестискоростная АКПП производится компанией Aisin. В фирменной трансмиссии Part Time предусмотрено жесткое подключение привода передней оси. Здесь реализована блокировка заднего дифференциала, встроена понижающая передача с передаточным отношением, равным 2,48 к 1. Разогнаться на джипе можно до максимальных 180 км/ч. Бак для солярки рассчитан на 80 л. Пробег между обязательными техническими обслуживаниями составляет 20000 км.

Внешний вид

Дизайн новейшего Isuzu MU-X 2022 значительно отличается от соплатформенного D-Max. Внимание сразу акцентируется на габаритах. Пикап длиннее на 415 мм, а колесная база семейного грузовика больше на 270 мм. Благодаря меньшим размерам, повышена геометрическая проходимость. Маневренность тоже улучшена, потому что диаметр поворота стал меньше на 0,7 м.

Джип оригинально выглядит. У него радиаторная решетка, фары заужены. Также конфигурация дневных ходовых огней со светодиодами заметно отличается. Силуэт кузова после центральной стойки абсолютно другой, поскольку дизайнерами создан с чистого листа.

Разработчики Isuzu MU-X не старались поспеть за новомодными трендами в дизайне, поэтому внешний вид будет актуален во все времена.

Интерьер

В салоне года дизайнеры следовали классическим принципам. В связи с этим внутреннее убранство некоторым покажется старомодным, но безупречным. Приборная панель оборудована электроникой, демонстрирующей «настоящие» стрелки. Удобство модуля контроля климата не вызывает нареканий. Отсутствует раздражающее изобилие сенсорных экранов, джойстиков.

Мультимедийная система содержит дисплей с чувствительным сенсором, взаимодействует со смартфонами благодаря поддержке CarPlay от Apple, Android Auto. В результате появляется возможность воспользоваться навигацией. Салон обрадует путешественников множеством отсеков, предназначенных для мелких предметов, зарядных устройств. Отделочные материалы просты, но смотрятся дорого.

В максимально возможной комплектации, названной Premium Safety, MU-X наделяется яркой светодиодной оптикой, светящейся чуть ниже желаемого уровня, семью подушками безопасности, кожаным салоном. Здесь присутствуют: климат-контроль с парой обслуживаемых зон; проигрыватель дисков DVD; экран с диагональю в 9 дюймов; датчики парковки (задние и передние). Также в комплект входят различные ассистенты для водителя, электрические приводы двери багажника, водительского сиденья.



