Юбилей модели Mustang еще впереди — автомобиль с таким названием сошел с конвейера весной 1964 года. Но интерес к серийной машине, которая, возможно, будет представлена в 2004 году как Mustang 2005 модельного года, подогревается уже сейчас. На Детройтском автосалоне мы увидели концепт-кар Mustang GT, причем сразу в двух исполнениях — купе и родстер. Современные дизайнеры любят повторять: мы не собирались клонировать легендарную модель. Но, создавая Mustang, так хочется сделать... именно Mustang!

Новый Mustang разработан в студии «Ford Design California», руководимой Ричардом Хаттингом. С помощью характерного граненого передка с «положительным» наклоном облицовки дизайнеры добились несомненной узнаваемости машины. Образ обязан был быть собирательным. поскольку за неполных сорок лет существования Mustang было немало. Взять хотя бы Mustang GT 1968 года в известном фильме «Bullitt» со Стивом Маккуином. Или «дорожные бомбы», доработанные гонщиком Кэролом Шелби. Дизайнеры не скрывают, что в концепте с кузовом купе присутствуют черты моделей Mustang Fastback 1967 и 1968 годов, а кабриолет использует мотивы ранних Shelby Mustang. Примечательно, что оба концепт-кара — двухместные. Серийные же Mustang всегда были четырехместными, чтобы парням (а это была модель, нацеленная прежде всего на послевоенных «бэбибумеров») было куда посадить подружек. Человек, которому мы обязаны появлением первого Mustang, знаменитый менеджер Ли Я кокка, вспоминал. как Генри Форд Второй настаивал, чтобы увеличили пространство для коленей на задних местах на дюйм. И сделали, поскольку даже слово против единоличного мнения главы фирмы могло угробить многообещающий проект.

Будет ли четырехместным Mustang 2005 года? Да и будет ли он вообще похож на сегодняшние концепт-кары?