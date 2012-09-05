Новый Honda Accord, впервые выставленный на Парижском мотор-шоу прошлой осенью, уже успел завоевать титул «Автомобиля года» в Японии. И если раньше европейская версия кардинально отличалась от «родной», то теперь политика компании изменилась — все поступающие в Украину «Аккорды» будут собираться только в Японии.

За свою историю Honda Accord прошел через шесть реинкарнаций, и уже мало кто может усомниться в том, что это один из лучших семейных седанов класса D. Причем на протяжении девяти из десяти последних лет американский Accord считался самым продаваемым автомобилем в Штатах! У нас в последнее время более «народный» Passat, неотразимая и безопасная Laguna и безупречные англосаксонские Mondeo постепенно заглушили звуки его музыки. Разбить их стройные ряды попыталась «Mazda» своей «супершестеркой», и. в общем-то, не без успеха. А есть еше свеженькие Vectra, Primera... В этой жесточайшей борьбе «Хонде» оставалось лишь одно - создать автомобиль. который бы совмещай в себе большинство штрихов лучших из лучших — благородный дизайн, непревзойденные дорожные качества, доступность и величие одновременно. В музыке подобное сочетание звуков различной высоты зовется аккордом. Что и требовалось доказать... Если же вам по душе японские автомобили, приобретайте Nissan в официальном автоцентре ovod-nissan.ru. Машины данной марки имеют повышенную аэродинамику, легкую управляемость, а также стильный дизайн.

«Био» — когда все в одном

Для первых испытаний мы выбрали вариант с 2,4-литровым мотором УТЕС мощностью 190 «лошадок» и секвентальной автоматической КП, отличающийся от своих сородичей не только дополнительной мощностью и шильдиком «Type-S» на корме, но и аэродинамическим обвесом в цвет кузова, дополняющим элегантный экстерьер хищными нотками. Это не агрессивный muscle- car, хотя значительный наклон лобового стекла, что передняя оптика - она фирменная, «хойловская», с перекочевавшими с бортов вглубь раскосых мультиоптических блоков указателями поворотов. А повторители, в духе нового времени, уместились в зеркалах. По словам представителей компании, использование био- дизайна помогло достичь впечатляющего аэродинамического коэффициента — Сх 0.26. Блестящие хромированные ручки на дверях и стильная окантовка в том же духе - предметы гордости нового Accord. И пусть завистливые конкуренты сетуют об утечке информации из своих дизайн-центров, ведь в данном случае разговоры о плагиате неуместны, а все аналогии можно смело отнести в разряд комплиментов.